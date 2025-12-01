Esposo de Ethel Pozo muestra su orgullo por criar y compartir con la hija de la conductora: "Su amigo, cómplice y partner"

Julián Alexander, director de exteriores de Del Barrio Producciones y esposo de Ethel Pozo, compartió un tierno mensaje en sus historias de Instagram acompañado de una fotografía de la hija menor de la conductora de 'América hoy', fruto de su primer compromiso. En la publicación, expresó el orgullo que siente al acompañar la crianza de la adolescente de 16 años

El también hermano de Michelle Alexander destacó el vínculo cercano que han construido desde que llegó a la vida de la familia y aseguró que, para él, lo más valioso es haberse convertido en “amigo, cómplice y partner” de una de las nietas de Gisela Valcárcel.

Hija de Ethel Pozo y Julián Alexander. Foto: captura/Instagram

Julián Alexander expresa su orgullo por hija de Ethel Pozo con emotivo mensaje

A pesar de mantener un perfil bajo en redes sociales, Julián Alexander sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una fotografía junto a la hija menor de Ethel Pozo, en la que expresó la alegría que siente al participar en su formación. “La parte más bonita de acompañar a criar a una adolescente es ser su amigo, cómplice y partner”, mostrando el orgullo que siente por la joven, a quien llamó cariñosamente “mi Luana”, se lee en su mensaje.

Julián Alexander mantiene un perfil bajo en redes sociales; sin embargo, no dudó en manifestar su felicidad. Él es padre de un niño de su relación anterior, mientras que la conductora tiene dos hijas: la mayor, de 18 años, reside en España para continuar sus estudios universitarios, y la menor vive junto con la pareja de esposos.

¿Quién Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo?

Julián Alexander, de 40 años, es director de exteriores en Del Barrio Producciones y comenzó a ganar notoriedad pública cuando se confirmó su relación con la conductora Ethel Pozo. Aunque mantiene un perfil reservado, se sabe que estudió algunos años en Cuba antes de regresar al Perú para continuar su formación profesional. Su nombre también ha sido mencionado en 'Magaly TV, la firme', en el que Magaly reveló detalles sobre sus primeros pasos en el medio audiovisual.

Alexander inició su carrera como asistente de cámara en Movistar TV y más adelante pasó a trabajar en el mismo cargo dentro de la productora de su hermanastra Michelle Alexander, con quien se reencontró después de una década. Ese reencuentro marcó un punto de inflexión en su trayectoria, pues le abrió oportunidades para crecer detrás de cámaras hasta consolidarse como director en la empresa. Con el tiempo, su trabajo y su relación con Ethel Pozo lo han convertido en un rostro conocido dentro del entorno televisivo peruano.