HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Espectáculos

Esposo de Ethel Pozo muestra su orgullo por criar y compartir con la hija de la conductora: "Su amigo, cómplice y partner"

Julián Alexander destacó el vínculo especial que ha construido con la hija menor de Ethel Pozo, desde que decidieron formar una familia con la conductora de 'América hoy'.

Ethel Pozo se casó con Julián Alexander en 2022. Foto: composición LR/Instagram
Ethel Pozo se casó con Julián Alexander en 2022. Foto: composición LR/Instagram

Julián Alexander, director de exteriores de Del Barrio Producciones y esposo de Ethel Pozo, compartió un tierno mensaje en sus historias de Instagram acompañado de una fotografía de la hija menor de la conductora de 'América hoy', fruto de su primer compromiso. En la publicación, expresó el orgullo que siente al acompañar la crianza de la adolescente de 16 años

El también hermano de Michelle Alexander destacó el vínculo cercano que han construido desde que llegó a la vida de la familia y aseguró que, para él, lo más valioso es haberse convertido en “amigo, cómplice y partner” de una de las nietas de Gisela Valcárcel.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD
Hija de Ethel Pozo y Julián Alexander. Foto: captura/Instagram

Hija de Ethel Pozo y Julián Alexander. Foto: captura/Instagram

PUEDES VER: Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: 'Es una mentira'

lr.pe

Julián Alexander expresa su orgullo por hija de Ethel Pozo con emotivo mensaje

A pesar de mantener un perfil bajo en redes sociales, Julián Alexander sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una fotografía junto a la hija menor de Ethel Pozo, en la que expresó la alegría que siente al participar en su formación. “La parte más bonita de acompañar a criar a una adolescente es ser su amigo, cómplice y partner”, mostrando el orgullo que siente por la joven, a quien llamó cariñosamente “mi Luana”, se lee en su mensaje.

Julián Alexander mantiene un perfil bajo en redes sociales; sin embargo, no dudó en manifestar su felicidad. Él es padre de un niño de su relación anterior, mientras que la conductora tiene dos hijas: la mayor, de 18 años, reside en España para continuar sus estudios universitarios, y la menor vive junto con la pareja de esposos.

PUEDES VER: Cantante de Los Bacanos expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: 'Me asusté'

lr.pe

¿Quién Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo?

Julián Alexander, de 40 años, es director de exteriores en Del Barrio Producciones y comenzó a ganar notoriedad pública cuando se confirmó su relación con la conductora Ethel Pozo. Aunque mantiene un perfil reservado, se sabe que estudió algunos años en Cuba antes de regresar al Perú para continuar su formación profesional. Su nombre también ha sido mencionado en 'Magaly TV, la firme', en el que Magaly reveló detalles sobre sus primeros pasos en el medio audiovisual.

Alexander inició su carrera como asistente de cámara en Movistar TV y más adelante pasó a trabajar en el mismo cargo dentro de la productora de su hermanastra Michelle Alexander, con quien se reencontró después de una década. Ese reencuentro marcó un punto de inflexión en su trayectoria, pues le abrió oportunidades para crecer detrás de cámaras hasta consolidarse como director en la empresa. Con el tiempo, su trabajo y su relación con Ethel Pozo lo han convertido en un rostro conocido dentro del entorno televisivo peruano.

Notas relacionadas
Magaly Medina llama 'infelices' a conductores de ‘Good Floro’ por difundir rumores de supuesto 'affaire' entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina llama 'infelices' a conductores de ‘Good Floro’ por difundir rumores de supuesto 'affaire' entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

LEER MÁS
Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

LEER MÁS
Pati Lorena, exproductora de TV, responde sobre rumores de romance Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Yo trabajé en esa época"

Pati Lorena, exproductora de TV, responde sobre rumores de romance Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Yo trabajé en esa época"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS
Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

LEER MÁS
Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

LEER MÁS
'El valor de la verdad': Agatha Lys se retiró con S/15.000 tras admitir que falla en sus predicciones

'El valor de la verdad': Agatha Lys se retiró con S/15.000 tras admitir que falla en sus predicciones

LEER MÁS
Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Espectáculos

Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

'El valor de la verdad' de Agatha Lys EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa en Perú, Estados Unidos, España y otros países

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025