Magaly Medina llama 'infelices' a conductores de ‘Good Floro’ por difundir rumores de supuesto 'affaire' entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina criticó duramente a los youtubers Furrey y Tonino por dar voz a seguidora y difundir rumores de un supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sin pruebas. La polémica se generó el streaming 'Good Floro'.

Magaly Medina criticó a los creadores de contenido por difundir sin pruebas presunto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Magaly Medina criticó al youtuber Furrey y el influencer Tonino por difundir en su streaming 'Good Floro' rumores de un supuesto amorío entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sin contar con una prueba sólida de lo dicho. En el último programa del podcast, los conductores sacaron al aire el audio de una seguidora anónima, quien relató que la hija de una reconocida conductora de televisión habría tenido un 'affaire' con uno de sus compañeros.

Aunque no se mencionaron nombres, las especulaciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y usuarios terminaron involucrando a la hija de Gisela Valcárcel y al esposo de Natalie Vértiz. Esto desató la indignación de la conductora de 'Magaly TV, la firme' quien criticó el actuar de los conductores del podcast por asumir dicha confesión como verdad sin antes verificar la información.

Magaly Medina critica a Furrey y Tonino por dar voz a usuaria que difundió rumores sobre 'affaire' entre Ethel y Yaco

Ante la ola de especulaciones, Magaly Medina salió a criticar la falta de responsabilidad de los creadores de contenidos Furrey y Tonino por difundir sin pruebas acusaciones hacia dos personajes públicos. La periodista expresó su preocupación por cómo algunas plataformas digitales convierten 'chismes de pasillo', según lo llamó conductora, en temas virales y alertó sobre el crecimiento de las 'fake news' en el mundo digital.

"A mi me asobra cuando en ciertos podcasts se dejan seducir por el chisme de pasillo. El chisme barato sin confirmar, sin pruebas de ningún tipo y pueden mandar a la cárcel así a cualquiera. Y todavía acotan como si ellos fueran conocedores y pudieran dar veracidad de esas noticias", explicó.

"Eso me parece sumamente irresponsable. Si no te consta lo que estas diciendo de esa persona, no lo digas. En los pasillos de los canales se dicen tantas mentiras, pero si tienes cómo probarlo hazlo, pero si no, no lo hagas. Ponme los comentarios que hacen los infelices que están ahí", añadió.

Asimismo, reprochó a los presentadores por dejar entrever que, pese a los rumores de pasillos, no habría sacado un ampay. "A estos ni una carta notarial le van a mandar diciendo: 'no es que hay mucho poder ahí porque ya le hubieran vendido a la 'Urraca''. Acá no hay poderosos, si yo tengo que probar algo lo voy a sacar, pero no voy a sacar a una 'NN' (desconocida) porque en los pasillos de los canales hay envidias", explicó.

