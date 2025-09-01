HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ethel Pozo se conmueve al anunciar dura decisión de su hija mayor con sensible mensaje: "Difícil describir mis sentimientos"

La conductora Ethel Pozo se despidió de su hija mayor con un triste y conmovedor mensaje mediante sus redes sociales. "Te extrañaremos mucho, mi amor", expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo se encuentra en España. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Ethel Pozo se encuentra en España. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La presentadora de televisión Ethel Pozo vivió uno de los momentos más intensos de su vida personal al despedirse de su hija mayor, Doménica Garabán, quien ha tomado la decisión de mudarse a España para cursar sus estudios universitarios. A través de sus redes sociales, la conductora compartió un mensaje cargado de emociones, acompañado de imágenes inéditas de su viaje familiar y la despedida en el campus donde su hija comenzará una nueva etapa académica.

Este hecho marca un antes y un después en la vida de la hija de Gisela Valcárcel, quien no pudo ocultar la tristeza que le generó el distanciamiento físico con Doménica. "Te extrañaremos mucho, mi amor", escribió la también actriz en una publicación de Instagram, donde se la observa visiblemente afectada mientras abraza a su primogénita por última vez antes del inicio del ciclo académico.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: 'También lo puedes pagar tú'

lr.pe

El sentido mensaje de Ethel Pozo tras confesar que se alejará de su hija

La hija de Ethel Pozo, Doménica Garabán, ha emprendido una nueva etapa al mudarse a España para iniciar su formación universitaria. La joven fue acompañada por su madre durante sus primeros días de adaptación en el extranjero, incluyendo una visita al campus donde iniciará clases.

En una serie de videos e historias de Instagram, Ethel Pozo compartió escenas íntimas del proceso de despedida, dejando en evidencia el profundo vínculo que mantiene con su hija mayor. "Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria, es la mejor etapa. A estudiar mucho, princesa", expresó la conductora en un mensaje grabado entre lágrimas.

Además, la figura televisiva publicó imágenes de archivo que reflejan el crecimiento de Doménica a lo largo de los años. En una de las grabaciones, se ve a la joven en su primer día de colegio, mientras su madre recuerda con nostalgia: “Y pensar que para mí esto fue, sin exagerar, hace 5 o 6 años. Mi Dome, qué feliz me hace estar siempre juntas, acompañándote en cada paso que das”.

Ethel Pozo se conmueve por su hija.

Ethel Pozo se conmueve por su hija.

PUEDES VER: Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

lr.pe

Ethel Pozo queda impactada por el campus universitario de su hija

Durante su visita a Europa, Ethel Pozo aprovechó para conocer el campus universitario donde su hija residirá y estudiará los próximos años. Las instalaciones, según mostró en sus redes sociales, causaron gran impresión en la presentadora. “Por momentos creo que quiero cambiarle de lugar a Dome. Tener 18 años y volver al campus universitario”, comentó con una mezcla de asombro y nostalgia.

Aunque no se ha detallado públicamente el nombre de la universidad ni la carrera que estudiará Doménica, se sabe que permanecerá en España al menos durante todo el primer ciclo académico, lo que implica un alejamiento prolongado entre madre e hija. La distancia, sin embargo, no ha impedido que Ethel muestre constante apoyo emocional y orgullo por esta nueva etapa que su hija está a punto de comenzar.

