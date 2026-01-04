Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al abrir por primera vez las puertas de su casa de playa en víspera del Año Nuevo 2026. La conductora de televisión y madre de Ethel Pozo compartió con entusiasmo la intimidad de su refugio frente al mar en una zona exclusiva al sur de Lima, mostrando cada rincón en un breve recorrido y revelando detalles inéditos sobre el proceso de construcción, además de los sencillos preparativos con los que despediría el 2025.

Poco después, en redes sociales se viralizó un video con el antes y después de la imponente propiedad, la cual fue construida en 2023 luego de que la popular 'Señito' decidiera derrumbar el inmueble que originalmente compró —y donde vivió por muchos años— para poder levantar un espacio a su gusto.

Gisela Valcárcel presenta su casa de playa por primera vez

Durante una transmisión en vivo el 31 de diciembre, Gisela mostró por primera vez el interior de su casa, ubicada en Naplo, la cual describió como uno de los pocos terrenos que aún conserva salida directa al mar. La productora contó que adquirió la propiedad hace varios años y que vivió allí por mucho tiempo, pero en 2023 decidió derrumbarla para reconstruirla como ella deseaba.

Aunque aceptó que el proceso de construcción "fue de locos", la 'Señito' confesó sentirse plena por los resultados y agradecida de habitar en una de las playas de Lima que más disfruta. Allí comparte momentos con su familia, pues reveló que ella ocupa el primer piso de la vivienda, mientras que sus seres queridos residen en el segundo.

El impactante antes y después de la casa de playa de Gisela Valcárcel

Tras las revelaciones de Gisela Valcárcel, un video difundido en TikTok dejó en evidencia la transformación radical de su casa de playa. Lo que antes fue una vivienda de dos pisos pintada de blanco, hoy se ha convertido en una moderna residencia de cuatro niveles, con un diseño más imponente y tonos oscuros que resaltan frente al mar. La renovación sorprendió a muchos, pues muestra cómo la conductora decidió reinventar por completo el espacio.

En esa línea, los usuarios destacaron que la nueva propiedad refleja el esfuerzo y la trayectoria de la empresaria, una de las figuras más conocidas de la farándula nacional. "La casa de playa de la reina, muy hermosa", "Es muy linda, producto de su esfuerzo" y "Qué linda casa y feliz por ella, por algo se mató trabajando" fueron algunos comentarios que dejaron sus entusiasmados seguidores.