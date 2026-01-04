HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

La imponente casa de playa de Gisela Valcárcel, ubicada en una zona exclusiva de Lima, emocionó a sus seguidores, quienes elogiaron a la conductora por haber construido un lugar a su gusto tras años de trabajo.

La conductora Gisela Valcárcel reveló que reconstruyó su casa de playa en 2023.
La conductora Gisela Valcárcel reveló que reconstruyó su casa de playa en 2023. | Foto: composición LR/TikTok

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al abrir por primera vez las puertas de su casa de playa en víspera del Año Nuevo 2026. La conductora de televisión y madre de Ethel Pozo compartió con entusiasmo la intimidad de su refugio frente al mar en una zona exclusiva al sur de Lima, mostrando cada rincón en un breve recorrido y revelando detalles inéditos sobre el proceso de construcción, además de los sencillos preparativos con los que despediría el 2025.

Poco después, en redes sociales se viralizó un video con el antes y después de la imponente propiedad, la cual fue construida en 2023 luego de que la popular 'Señito' decidiera derrumbar el inmueble que originalmente compró —y donde vivió por muchos años— para poder levantar un espacio a su gusto.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Guillermo Dávila admite que intentó besar a Gisela Valcárcel, pero ella se opuso: 'EVDLV' muestra video del rechazo

lr.pe

Gisela Valcárcel presenta su casa de playa por primera vez

Durante una transmisión en vivo el 31 de diciembre, Gisela mostró por primera vez el interior de su casa, ubicada en Naplo, la cual describió como uno de los pocos terrenos que aún conserva salida directa al mar. La productora contó que adquirió la propiedad hace varios años y que vivió allí por mucho tiempo, pero en 2023 decidió derrumbarla para reconstruirla como ella deseaba.

Aunque aceptó que el proceso de construcción "fue de locos", la 'Señito' confesó sentirse plena por los resultados y agradecida de habitar en una de las playas de Lima que más disfruta. Allí comparte momentos con su familia, pues reveló que ella ocupa el primer piso de la vivienda, mientras que sus seres queridos residen en el segundo.

PUEDES VER: Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: 'Así o más lindo'

lr.pe

El impactante antes y después de la casa de playa de Gisela Valcárcel

Tras las revelaciones de Gisela Valcárcel, un video difundido en TikTok dejó en evidencia la transformación radical de su casa de playa. Lo que antes fue una vivienda de dos pisos pintada de blanco, hoy se ha convertido en una moderna residencia de cuatro niveles, con un diseño más imponente y tonos oscuros que resaltan frente al mar. La renovación sorprendió a muchos, pues muestra cómo la conductora decidió reinventar por completo el espacio.

En esa línea, los usuarios destacaron que la nueva propiedad refleja el esfuerzo y la trayectoria de la empresaria, una de las figuras más conocidas de la farándula nacional. "La casa de playa de la reina, muy hermosa", "Es muy linda, producto de su esfuerzo" y "Qué linda casa y feliz por ella, por algo se mató trabajando" fueron algunos comentarios que dejaron sus entusiasmados seguidores.

Notas relacionadas
Guillermo Dávila admite que intentó besar a Gisela Valcárcel, pero ella se opuso: 'EVDLV' muestra video del rechazo

Guillermo Dávila admite que intentó besar a Gisela Valcárcel, pero ella se opuso: 'EVDLV' muestra video del rechazo

LEER MÁS
Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

LEER MÁS
Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

LEER MÁS
Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

LEER MÁS
Angie Jibaja dedica conmovedoras palabras a Romina Gachoy por cuidar a sus hijos con Jean Paul Santa María: “Es linda, todo mi amor para ella”

Angie Jibaja dedica conmovedoras palabras a Romina Gachoy por cuidar a sus hijos con Jean Paul Santa María: “Es linda, todo mi amor para ella”

LEER MÁS
Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

LEER MÁS
Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

LEER MÁS
Mario Hart tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “Cayó el sistema más corrupto”

Mario Hart tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “Cayó el sistema más corrupto”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Espectáculos

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Fans respaldan a Carlos Miguel y Orquesta por denunciar indiferencia de autoridades tras atentado en Carabayllo que dejó dos músicos heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025