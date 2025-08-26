En medio del revuelo generado por la reciente transmisión en vivo de Gisela Valcárcel, en la que anunció el fin de 'América hoy' vía América Televisión, Ethel Pozo reapareció públicamente desde el extranjero. La conductora compartió imágenes en sus redes sociales que la muestran arribando a Europa, mientras que en Lima su madre protagonizaba uno de los momentos más comentados de las últimas semanas en la televisión nacional.

Durante la mañana del martes 26 de agosto, Gisela se conectó en vivo desde las afueras de América Televisión, donde denunció que se le había impedido el ingreso a las instalaciones. La visita estaba relacionada con una entrevista pactada para 'América hoy', programa producido por GV Producciones, empresa que dirige desde hace más de dos décadas. En su mensaje, la 'Señito' dejó entrever que evaluará el caso con sus asesores legales y confirmó que el equipo actual del programa no continuará.

Ethel Pozo aparece fuera de Perú mientras su madre, Gisela, denuncia incidente en América TV

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo se dejó ver llegando al distrito de Barajas, en la ciudad de Madrid, España. En sus historias, la conductora compartió imágenes junto a su hija Doménica durante el vuelo, mientras en Perú se difundía la transmisión en vivo de Gisela Valcárcel, quien aseguró que no se le permitió el ingreso a América TV, donde tenía previsto participar en una entrevista para el programa 'América hoy', el cual es conducido regularmente por su hija Ethel junto a Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza.

El anuncio de Gisela marcó un punto de quiebre en la continuidad del espacio matutino, cuyo futuro quedó en suspenso tras su declaración. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre la situación del programa ni sobre la relación entre GV Producciones y América Televisión.

¿Por qué Ethel Pozo se fue del país?

Ethel Pozo confirmó que dejó el país para acompañar junto a su esposo a su hija mayor, Doménica, en su proceso de instalación en España, donde iniciará sus estudios universitarios en Arquitectura tras ser admitida en una prestigiosa institución. La conductora compartió detalles en sus redes sociales, mostrando su emoción por este nuevo capítulo en la vida de su primogénita.

"Este viaje tiene una protagonista y no soy yo: es mi bebé preciosa, mi universitaria, mi futura arquitecta. Nos estamos yendo a dejarla instalada, con los sentimientos a flor de piel, conteniendo las lágrimas", expresó en un video grabado desde el aeropuerto. Según reveló, estará separada de Doménica durante 16 semanas, hasta que puedan reencontrarse en Navidad. "Pasaron casi nueve meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi 'Dome', y aunque tratamos de sonreír, estamos muy nerviosas porque todo cambio y reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió en la misma publicación.