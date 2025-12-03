HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel reaparece en preventa de Panamericana y anuncia su regreso a la TV: “Vuelvo a donde fui feliz”

Entre aplausos, la popular “señito” sorprendió al anunciar su regreso al canal después de años e iniciar una nueva etapa, aunque por ahora se desconoce el formato que conducirá.

La presentadora sorprendió al anunciar que vuelve después de muchos años a Panamericana TV. Foto: Composición LR
Este martes 2 de diciembre, Panamericana TV encendió su preventa al presentar el esperado regreso de Gisela Valcárcel, quien volvió al canal que la vio crecer televisivamente tras años de ausencia.

La popular “señito” desató entusiasmo entre los asistentes apenas fue anunciada, generando el momento más fuerte del evento y elevando la expectativa por la nueva etapa que iniciará en “la esquina de la televisión”, aunque aún se desconoce el formato que estará bajo su conducción.

Gisela regresa a la pantalla chica de la mano de Panamericana

La presentadora ingresó por todo lo alto mientras sonaba “Las avispas” de Juan Luis Guerra, desatando gritos y aplausos de los asistentes. Además de bailar con la energía que la caracteriza, también recreó la clásica palmada en el piso que hacía en el escenario de su ex programa ‘El Gran Show’, movimiento que por años marcó sus noches de sábado.

“Buenas noches. Vuelvo a Panamericana, pero esto no es solo una vuelta. Este es el inicio de algo mucho más grande y que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana”, expresó.

Habla de la etapa renovada que iniciará en la televisión

Tras su presentación, la figura televisiva tuvo un encuentro con la prensa que esperaba conocer más detalles de su regreso y del nuevo formato que conducirá, el cual aún no se ha revelado. Con una actitud tranquila y emocionada, señaló sentirse contenta por esta etapa renovada.

“Me siento muy feliz de estar en la televisión. Como dije, no creo que sea volver a la Panamericana de antes, sino volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz. (…) Espero que la televisión siga siendo entretenida, que sea una apuesta más y tengamos la oportunidad de conectar nuevamente. Creo que va a ser una etapa arriesgada y me gusta eso”, agregó.

