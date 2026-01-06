HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

El famoso actor de telenovelas Fernando Carrillo llenó de elogios a Delcy Rodríguez y aseguró que está totalmente seguro de que la actual presidenta interina de Venezuela sería incapaz de traicionar a Nicolás Maduro. 

Fernando Carrillo y su historia con Delcy Rodríguez Foto: Composición LR
Fernando Carrillo y su historia con Delcy Rodríguez Foto: Composición LR

El actor de telenovelas Fernando Carrillo reveló durante una entrevista que mantuvo un romance con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela. El recordado Leonardo Altamirano de 'Abigail' agregó: "Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida (…) Uno esta con grandes mujeres en la vida: inteligentes y triunfadoras". Actualmente, según los medios, ambos personajes públicos mantienen una relación cordial.

Además, recalcó que conoce muy bien a Delcy Rodríguez y está totalmente seguro de que la actual presidenta interina de Venezuela es incapaz de traicionar a Nicolás Maduro, como especulan algunos analistas políticos. "Estoy seguro que la traición no vino por ahí nunca en la vida, se los aseguro", afirmó. También indicó que Rodríguez "hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos" y que "ya la historia delatará a los traidores".

Fernando Carrillo, recordado actor venezolano, fue insultado en local de votación por apoyar a Nicolás Maduro

lr.pe

Fernando Carrillo defiende lealtad de Delcy Rodríguez

Consultado sobre la opinión de expertos en geopolítica que sugieren que Delcy Rodriguez fue una pieza clave para que Estados Unidos llevara a cabo la captura de Nicolás Manuro, el actor venezolano defendió una vez más la lealtad política su expareja. "Imposible, si ha alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez".

Asimismo, Carrillo llenó de elogios a la actual presidenta interina de Venezuela: "No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente. Es imposible." Además, remarcó que su opinión no se basa en posturas políticas, si no en su experiencia personal con Delcy Rodríguez y la relación que mantuvieron durante tres años.

Milett Figueroa recibe elogios de Fernando Carrillo: "Mi actriz peruana favorita, la más talentosa"

lr.pe

Fernando Carrillo arremete contra Estados Unidos por Captura de Maduro

Fernando Carrillo, quien recientemente causó polémica por defender el régimen de Nicolás Maduro, respaldó que el presidente de Nigeria anunciara sanciones contra Estados Unidos tras la captura del mandatario venezolano. Por ello, excluirá al país norteamericano de la Copa del Mundo, acción que fue celebrada por el actor venezolano.

"Ya se quitaron las caretas. Van a tener que demostrar que el presidente está involucrado en narcotráfico. Es totalmente falso. Vamos a ver qué pasa en la corte", indicó Carrillo. Además, expresó su molestia: "A mí me gusta estar del lado del débil. El presidente y su esposa son una pareja hermosísima. Los tienen castigados desde el 2021 con el primer golpe de Estado".

