Imitador de David Bisbal deja a todos sin palabras con "el casting más corto" en la historia de Yo Soy

El joven artista, que anteriormente participó en ‘La Voz Perú’, asumió el reto de interpretar al reconocido cantante español y provocó la emoción del jurado desde su primera canción.

El imitador de David Bisbal sorprendió al jurado de 'Yo Soy' tras interpretar la canción 'Dígale' del artista español.
El imitador de David Bisbal sorprendió al jurado de 'Yo Soy' tras interpretar la canción 'Dígale' del artista español. | Foto: composición LR/Latina

Ronald Cortegana, imitador de David Bisbal en ‘Yo Soy’, protagonizó uno de los momentos más llamativos del programa al ser aceptado en tiempo récord por el jurado, conformado por Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui. El joven participante impactó desde los primeros segundos de su presentación y, tras interpretar al cantante español, recibió una aprobación inmediata y unánime por parte del panel, que destacó su potencia vocal y la seguridad que demostró desde el inicio.

La aceptación del jurado de 'Yo Soy' a Ronald Cortegana

La expectativa por el regreso de Ronald Cortegana a los escenarios era bastante alta, ya que anteriormente participó en ‘La Voz Perú’ y formó parte del equipo de Jerry Rivera. Esta vez, asumió el reto de imitar a uno de los cantantes españoles más reconocidos de la música pop en español: David Bisbal.

Cuando le tocó entonar la primera frase de la canción ‘Dígale’, el jurado no dudó ni un segundo en aceptar la interpretación de Ronald. En ese momento, los miembros del panel reaccionaron de inmediato al darle el visto bueno: “Gracias. Para, para, para, para, para. Ahí nomás. Yo digo que sí”. Luego, Jely Reátegui añadió: “Sí, oye, obviamente. El casting más corto de la historia”, dijo entre risas. Por su parte, Carlos Alcántara sugirió que el participante continuara cantando para que la audiencia pudiera seguir disfrutando de su voz.

El verdadero reto de interpretar a David Bisbal

Tras haber recibido la aceptación por parte del jurado, Jely Reátegui aconsejó al participante que debe perfeccionar los movimientos de baile que caracterizan a David Bisbal sobre el escenario: “Yo te invitaría a que, como la parte vocal está muy sólida, que le metas al baile y a la precisión de esos movimientos, porque ese es tu reto en esta etapa”, recomendó.

Los consejos fueron bien recibidos por Ronald, quien agradeció al jurado por la oportunidad brindada y se mostró emocionado por haber superado la etapa de casting en tan poco tiempo.

Tras superar el casting, el imitador de David Bisbal conversó con Franco Cabrera en el backstage y compartió su perspectiva sobre el desafío de interpretar al cantante español. Además, resaltó que uno de los mayores retos es replicar sus característicos movimientos de baile, fundamentales para lograr una imitación completa y convincente.

“Sí, imitar es un desafío un poquito más... Tiene más dificultad porque tienes que parecerte vocalmente, físicamente y, en mi caso, que estoy imitando a David Bisbal. Como dice la señorita Jely, tengo que entrenar mucho lo que es el baile, los movimientos. Es un reto, en realidad”, afirmó el participante.

