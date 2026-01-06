Bruce Willis y su enfermedad: en qué consiste la demencia frontotemporal y cuáles son sus síntomas
Tras volverse tendencia global, te contamos sobre la condición que padece Bruce Willis y que lo obligó a dejar el mundo del cine.
El actor de 70 años, Bruce Willis, enfrenta demencia frontotemporal, una condición que afecta su conducta, comunicación y vida cotidiana. Actualmente reside en una casa de un solo nivel bajo cuidado médico permanente, debido al avance de esta condición y al aumento de sus necesidades.
Recientemente, la publicación de Emma Heming por su aniversario número 18 generó rumores sobre la salud del actor e incluso especulaciones sobre su fallecimiento, lo cual generó pánico en sus seguidores. Sin embargo, ya fue desmentido. En esta nota, examinamos más de cerca su enfermedad, también conocida como DFT.
Qué es la demencia frontotemporal, enfermedad de Bruce Willis
La demencia frontotemporal (DFT) engloba enfermedades que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Según Mayo Clinic, afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, empeorando con el tiempo. Representa entre el 5 % y 10 % de los casos de demencia y se considera una forma rara de esta condición.
Dementia UK explica que esta enfermedad provoca deterioro cognitivo progresivo, impactando principalmente la conducta, la personalidad y la comunicación verbal. La afasia, presente en el caso de Willis, dificulta expresarse y comprender palabras sin afectar la memoria reciente en fases iniciales.
Bruce Willis padece demencia frontotemporal.
¿Cuáles son las causas de la enfermedad que padece Bruce Willis?
La DFT surge por acumulación anormal de proteínas que dañan las células cerebrales. No se conoce la causa exacta, pero aproximadamente un tercio de los casos podría estar relacionado con genética. La enfermedad suele aparecer entre los 40 y 60 años, aunque también puede afectar personas mayores, como Bruce Willis.
El NHS indica que la demencia frontotemporal se desarrolla lentamente y empeora con los años. La progresión gradual requiere cuidado especializado, como el que actualmente recibe el actor en su hogar.
Síntomas de la demencia frontotemporal
Existen dos variantes principales: la conductual (bvDFT) y la afasia progresiva primaria (APP). La bvDFT afecta la conducta y personalidad, alterando la forma de interactuar con otros. La APP genera problemas de lenguaje debido al daño en los lóbulos temporales, dificultando la comunicación verbal.
Otros síntomas incluyen movimientos lentos o rígidos, debilidad muscular, pérdida de control de vejiga o intestinos y dificultad para tragar. La familia de Bruce Willis señaló que los problemas de comunicación son solo uno de los signos de la enfermedad, la cual impacta su vida diaria de manera integral.