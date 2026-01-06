HOYSuscripcion LR Focus

Bruce Willis y su enfermedad: en qué consiste la demencia frontotemporal y cuáles son sus síntomas

Tras volverse tendencia global, te contamos sobre la condición que padece Bruce Willis y que lo obligó a dejar el mundo del cine.

La enfermedad de Bruce Willis lo obligó a dejar el cine.
La enfermedad de Bruce Willis lo obligó a dejar el cine. | Ecuavisa

El actor de 70 años, Bruce Willis, enfrenta demencia frontotemporal, una condición que afecta su conducta, comunicación y vida cotidiana. Actualmente reside en una casa de un solo nivel bajo cuidado médico permanente, debido al avance de esta condición y al aumento de sus necesidades.

Recientemente, la publicación de Emma Heming por su aniversario número 18 generó rumores sobre la salud del actor e incluso especulaciones sobre su fallecimiento, lo cual generó pánico en sus seguidores. Sin embargo, ya fue desmentido. En esta nota, examinamos más de cerca su enfermedad, también conocida como DFT.

Esposa de Bruce Willis celebra 16 años de matrimonio junto al actor que enfrenta la demencia: 'Soy tan afortunada'

lr.pe

Qué es la demencia frontotemporal, enfermedad de Bruce Willis

La demencia frontotemporal (DFT) engloba enfermedades que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Según Mayo Clinic, afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, empeorando con el tiempo. Representa entre el 5 % y 10 % de los casos de demencia y se considera una forma rara de esta condición.

Dementia UK explica que esta enfermedad provoca deterioro cognitivo progresivo, impactando principalmente la conducta, la personalidad y la comunicación verbal. La afasia, presente en el caso de Willis, dificulta expresarse y comprender palabras sin afectar la memoria reciente en fases iniciales.

Bruce Willis padece demencia frontotemporal.

Bruce Willis padece demencia frontotemporal.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad que padece Bruce Willis?

La DFT surge por acumulación anormal de proteínas que dañan las células cerebrales. No se conoce la causa exacta, pero aproximadamente un tercio de los casos podría estar relacionado con genética. La enfermedad suele aparecer entre los 40 y 60 años, aunque también puede afectar personas mayores, como Bruce Willis.

El NHS indica que la demencia frontotemporal se desarrolla lentamente y empeora con los años. La progresión gradual requiere cuidado especializado, como el que actualmente recibe el actor en su hogar.

Bruce Willis fue trasladado a una casa de cuidados especiales: salud del actor de Hollywood empeoró, según su familia

lr.pe

Síntomas de la demencia frontotemporal

Existen dos variantes principales: la conductual (bvDFT) y la afasia progresiva primaria (APP). La bvDFT afecta la conducta y personalidad, alterando la forma de interactuar con otros. La APP genera problemas de lenguaje debido al daño en los lóbulos temporales, dificultando la comunicación verbal.

Otros síntomas incluyen movimientos lentos o rígidos, debilidad muscular, pérdida de control de vejiga o intestinos y dificultad para tragar. La familia de Bruce Willis señaló que los problemas de comunicación son solo uno de los signos de la enfermedad, la cual impacta su vida diaria de manera integral.

Esposa de Bruce Willis celebra 16 años de matrimonio junto al actor que enfrenta la demencia "Soy tan afortunada"

Esposa de Bruce Willis celebra 16 años de matrimonio junto al actor que enfrenta la demencia “Soy tan afortunada”

Un clásico navideño de Bruce Willis: "Duro de matar"

Un clásico navideño de Bruce Willis: “Duro de matar”

Una sátira de los años 80: "La hoguera de las vanidades", película de Brian de Palma

Una sátira de los años 80: “La hoguera de las vanidades”, película de Brian de Palma

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: "No tengo un doble discurso"

Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

