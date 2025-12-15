HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

El líder de la reconocida agrupación de cumbia, Edwin Guerrero, habló sobre los comentarios negativos que recibió la orquesta al inicio de su carrera.

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”
Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Edwin Guerrero, junto a Yrma Guerrero y Lesly Águila, compartió detalles inéditos de la formación del grupo 'Corazón Serrano' en el podcast de Verónica Linares. El músico explicó cómo surgió el nombre y la influencia del profesor de música de su hermano Lorenzo, quien sugirió y respaldó la idea.

“Primero éramos los Hermanos Guerreros Neyra, pero vieron la forma porque justo en Piura hay dos provincias de la sierra… y estamos en medio de los dos… desde ahí me cuenta que nació el nombre Corazón Serrano”, detalló Edwin.

PUEDES VER: Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: 'Es parte de mi recuperación'

lr.pe

Comentarios negativos sobre el nombre 'Corazón Serrano'

Yrma Guerrero recordó que recibieron críticas por elegir ‘Corazón Serrano’. "Juzgaron mucho por poner ese nombre”, dijo Edwin, mientras que la cantante agregó que la gente escuchaba la canción y, al mencionar el grupo, reaccionaba con desdén.

A pesar de esos obstáculos, Edwin resaltó que la percepción cambió con el tiempo. “Nos ha servido como embajadores de la música nacional en otro país, lo mostramos con orgullo”, aseguró, destacando la aceptación que actualmente tiene la agrupación.

PUEDES VER: Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: 'Están llevando atención'

lr.pe

Lesly Águila y su delicada situación de salud

La vocalista Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al revelar que padece una enfermedad en la rodilla derecha. Esto la obligó a tomar precauciones durante los conciertos, incluyendo el uso de rodilleras y ajustes en su vestimenta.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, explicó Lesly, enfatizando que continuará cumpliendo con sus presentaciones mientras sigue su tratamiento médico especializado.

