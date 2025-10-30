Edwin Guerrero, de Corazón Serrano, elogia a Seijas pero descarta su fichaje, alegando no querer ser visto como "quitacantantes". Foto: Facebook/Son del Duke/captura Youtube | Foto: Facebook/Son del Duke/captura Youtube

Edwin Guerrero, de Corazón Serrano, elogia a Seijas pero descarta su fichaje, alegando no querer ser visto como "quitacantantes". Foto: Facebook/Son del Duke/captura Youtube | Foto: Facebook/Son del Duke/captura Youtube

Son del Duke atraviesa un difícil momento debido a la salida de varios integrantes de su delantera musical, tras su gira por Europa. La primera en despedirse fue Ale Seijas, quien indicó que renunció del grupo por su bienestar emocional. Desde entonces, empezaron los rumores de que podría ser fichada por Corazón Serrano. Sin embargo, Edwin Guerrero lo descartó.

En una reciente entrevista con Carlos Orozco, el cantante y productor Edwin Guerrero fue consultado sobre la salida de Ale Seijas de Son del Duke. “¿No quieren ser nueve?”, preguntó el youtuber, a lo que el piurano respondió: “No, no, no”. “Quiere completar la docena”, añadió Yrma Guerrero a manera de broma.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Edwin Guerrero elogia a Ale Seijas, pero no la ‘jalará’



Edwin Guerrero, quien es uno de los dueños de Corazón Serrano, descartó que tenga intenciones de contratar a Ale Seijas. “Ella es un buen talento, la verdad, pero ahora me han tildado de quitacantantes, entonces, mejor no”, dijo el intérprete peruano. “Es cierto, ¿no?”, añadió entre risas.

Guerrero Neira aclaró que él no es el único que ha contratado a vocalistas de otras agrupaciones. “Los otros grupos que salían a quejarse, a cuántos cantantes ha jalado de otros grupos. Pero, ¿por qué se quejan de nosotros? Si es así, es propuesta, es el mercado”, añadió.

Asimismo, el intérprete de ‘En otra piel’, ‘Déjame amarte’ y ‘Gritaría que te amo’ indicó que ellos ofrecen mejores condiciones laborales. “Ni siquiera es para hacer a la maldad. Es mejorar el sueldo, es dar otra posibilidad de crecimiento. No quiero decir que las otras personas no (lo hacen), sino que es otra forma”, indicó.

¿Por qué se fue Ale Seijas de Son del Duke?



Tras terminar su gira por el Viejo Continente, la primera artista en anunciar su salida de Son del Duke fue Ale Seijas. En su comunicado, la joven reveló qué la motivó a irse del grupo. “Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional, ya que había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda”, expresó el último lunes 27 de octubre.

Ale Seijas fue clara en revelar que no ha sido bien tratada por los altos mandos de la agrupación, sin embargo, expresó su agradecimiento al Alex Duke, dueño de Son del Duke. “A todos ustedes, mi gente, gracias por el apoyo incondicional, por el cariño y por hacerme sentir parte de esta gran familia musical. Siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido y por cada uno de ustedes”, añadió en su comunicado.

