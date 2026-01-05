HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     
Espectáculos

Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

La modelo Darlene Rosas compartió por primera vez detalles de su dulce espera y genera emoción entre sus seguidores con un emotivo mensaje.

Darlene Rosas sorprendió al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses.
Darlene Rosas sorprendió al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses.

Darlene Rosas, exchica reality y modelo, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y decidió mostrarlo mediante sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió imágenes de su embarazo, revelando que ya se encuentra en su sexto mes de gestación.

“6 meses. Nunca había amado tanto mi cuerpo y su forma”, escribió Darlene junto a la fotografía donde luce su pancita de perfil, dejando en evidencia la emoción y alegría de esta etapa.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: '¡No me la creo!'

lr.pe

Darlene Rosas y la revelación del género de su bebé

La exchica reality también compartió cómo descubrió que espera una niña, un momento que calificó como “el mejor regalo” por las fiestas de fin de año. El video publicado muestra la emoción de Darlene y de su esposo, el publicista mexicano Ricardo Oviedo, quien se ha mostrado igualmente feliz y conmovido por la pronta llegada de su pequeña.

Darlene Rosas publicó en su historia de Instagram cómo va su embarazo.

Darlene Rosas publicó en su historia de Instagram cómo va su embarazo.

El clip, difundido en TikTok, recorre desde el instante en que se enteró de su embarazo hasta la escucha de los latidos del bebé. Una parte de la revelación fue compartida en blanco y negro para mantener la intriga, acompañada de un mensaje emotivo: "La razón de mi ausencia en redes: algo hermoso que hemos guardado por más de cinco meses, llenos de amor, momentos mágicos y muchos síntomas, pero también de gratitud. Ahora quiero compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor de nuestro corazón. Han sido meses intensos, ¡ya les iré contando! ¿Qué creen, niño o niña? (los que ya saben, no lo revelen)".

PUEDES VER: Darlene Rosas descarta cirugía en el rostro: 'No me he hecho nada en la cara'

lr.pe

Nueva etapa en la vida personal y profesional de Darlene Rosas

Tras su paso por realities como 'Combate' y 'Bienvenida la tarde', la modelo decidió alejarse de la televisión para enfocarse en su vida personal y en su carrera como influencer. Hoy, con más de 700.000 seguidores, comparte con sus fans momentos especiales y reflexiones sobre su embarazo y experiencias diarias.

Darlene ha sabido combinar su vida familiar con su crecimiento profesional en redes sociales, consolidándose como una de las figuras más queridas por el público peruano.

Notas relacionadas
Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: "¡No me la creo!"

Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: "¡No me la creo!"

LEER MÁS
Darlene Rosas impacta con su DURA CONFESIÓN sobre 'Combate': “Hacen con tu salud mental lo que quieren”

Darlene Rosas impacta con su DURA CONFESIÓN sobre 'Combate': “Hacen con tu salud mental lo que quieren”

LEER MÁS
¿Qué fue de Martín Terrone, chico reality de “Bienvenida la tarde” que debutó como cumbiambero?

¿Qué fue de Martín Terrone, chico reality de “Bienvenida la tarde” que debutó como cumbiambero?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

LEER MÁS
Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

LEER MÁS
Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

LEER MÁS
Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’ tras tres años en América Televisión con conmovedor mensaje: “Hoy me toca cerrar una etapa”

Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’ tras tres años en América Televisión con conmovedor mensaje: “Hoy me toca cerrar una etapa”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima. "Con ganas de enfrentarme a él"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

Espectáculos

Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’ tras tres años en América Televisión con conmovedor mensaje: “Hoy me toca cerrar una etapa”

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025