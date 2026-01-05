Darlene Rosas, exchica reality y modelo, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y decidió mostrarlo mediante sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió imágenes de su embarazo, revelando que ya se encuentra en su sexto mes de gestación.

“6 meses. Nunca había amado tanto mi cuerpo y su forma”, escribió Darlene junto a la fotografía donde luce su pancita de perfil, dejando en evidencia la emoción y alegría de esta etapa.

Darlene Rosas y la revelación del género de su bebé

La exchica reality también compartió cómo descubrió que espera una niña, un momento que calificó como “el mejor regalo” por las fiestas de fin de año. El video publicado muestra la emoción de Darlene y de su esposo, el publicista mexicano Ricardo Oviedo, quien se ha mostrado igualmente feliz y conmovido por la pronta llegada de su pequeña.

Darlene Rosas publicó en su historia de Instagram cómo va su embarazo.

El clip, difundido en TikTok, recorre desde el instante en que se enteró de su embarazo hasta la escucha de los latidos del bebé. Una parte de la revelación fue compartida en blanco y negro para mantener la intriga, acompañada de un mensaje emotivo: "La razón de mi ausencia en redes: algo hermoso que hemos guardado por más de cinco meses, llenos de amor, momentos mágicos y muchos síntomas, pero también de gratitud. Ahora quiero compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor de nuestro corazón. Han sido meses intensos, ¡ya les iré contando! ¿Qué creen, niño o niña? (los que ya saben, no lo revelen)".

Nueva etapa en la vida personal y profesional de Darlene Rosas

Tras su paso por realities como 'Combate' y 'Bienvenida la tarde', la modelo decidió alejarse de la televisión para enfocarse en su vida personal y en su carrera como influencer. Hoy, con más de 700.000 seguidores, comparte con sus fans momentos especiales y reflexiones sobre su embarazo y experiencias diarias.

Darlene ha sabido combinar su vida familiar con su crecimiento profesional en redes sociales, consolidándose como una de las figuras más queridas por el público peruano.