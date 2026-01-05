Angie Arizaga confirmó su compromiso con Jota Benz y no ocultó su emoción por la propuesta luego de más de 5 años de relación y un hijo en común. “Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo”, escribió la exchica reality.

Durante su viaje por Europa, Jota Benz, hermano de Gino Assereto, preparó una romántica sorpresa para Angie Arizaga y, frente al Coliseo Romano, le pidió matrimonio. Con un ramo de rosas, la también empresaria aceptó emocionada la propuesta del padre de su hijo, entre lágrimas, tal como se aprecia en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Angie Arizaga. Foto: Instagram

Jota Benz y Angie Arizaga se comprometen frente al coliseo romano

La pareja, que se conoció en el programa Esto es guerra, anunció recientemente su compromiso, ocurrido el 30 de diciembre de 2025, noticia que fue compartida con sus seguidores a través de redes sociales. Actualmente, ambos se encuentran de vacaciones en Europa y fue durante este viaje que Jota Benz decidió dar el siguiente paso en su relación.

El exchico reality eligió un escenario emblemático para la propuesta: el Coliseo Romano, donde, acompañado por el sonido de un violín, le pidió matrimonio a Angie Arizaga. “Gracias por amarme tan bonito”, escribió en su publicación. La pareja continúa disfrutando de su estadía en Italia y sigue compartiendo momentos especiales en redes sociales, donde Angie Arizaga también expresó sentirse muy consentida por su pareja.