Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

La vocalista de Corazón Serrano confesó que, tras recibir su diagnóstico luego de intensos dolores, enfrenta una enfermedad que la obliga a modificar su presencia en los escenarios.

Lesly Águila de Corazón Serrano se sinceró sobre su enfermedad. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Lesly Águila de Corazón Serrano se sinceró sobre su enfermedad. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano, conmovió a sus seguidores al revelar que atraviesa un delicado estado de salud que la ha obligado a tomar una fuerte medida sobre los escenarios. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, la cantante de 31 años explicó que fue diagnosticada con una enfermedad en la rodilla derecha, situación que viene afectando su desempeño artístico.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, expresó la cumbiambera al detallar que, por indicación médica, deberá modificar su vestimenta y dinámica en los conciertos mientras sigue un tratamiento especializado. La cantante pidió comprensión a sus fans y aseguró que, pese a las dificultades, continuará cumpliendo con sus presentaciones junto con la agrupación de cumbia.

Lesly Águila confiesa que tomará drástica medida tras diagnóstico de enfermedad

Tras someterse a diversos exámenes médicos, la vocalista de Corazón Serrano reveló que fue diagnosticada con condromalacia patelar grado uno y hoffitis en la rodilla derecha. Como parte de su recuperación, los especialistas le recomendaron reposo, fisioterapia, medicamentos antiinflamatorios y el uso de una rodillera articulada.

Una de las indicaciones más importantes fue evitar el uso de tacos, medida que Lesly Águila calificó como complicada debido a su trabajo en los escenarios. Sin embargo, aseguró que hará todo lo posible por cumplirla durante este mes para no perjudicar su recuperación. Además, destacó el respaldo que ha recibido por parte de sus jefes de la agrupación de cumbia.

La intérprete de 'Se me ha perdido un corazón' pidió comprensión si la ven usando rodillera o con cambios en su presentación en el escenario y admitió que, aunque necesita detener sus actividades para recuperarse, debe continuar trabajando. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, afirmó.

Lesly Águila explica el accidente que desencadenó la enfermedad que enfrenta

En el video, Lesly Águila contó que los problemas de salud que hoy enfrenta tienen su origen en una fuerte caída que sufrió hace aproximadamente nueve o diez años, cuando se encontraba en Estados Unidos intentando grabar un boomerang para redes sociales. La cantante cayó de rodillas, lo que le dejó una cicatriz y una lesión que, en su momento, no fue tratada con la debida importancia.

“A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, confesó la cantante, quien explicó que en los últimos meses el dolor se intensificó al punto de dificultarle estar de pie por mucho tiempo o mantener las piernas flexionadas. Esta situación la preocupó especialmente debido a las exigencias físicas de su trabajo en los escenarios, donde suele cantar con tacos altos durante largas presentaciones.

Debido al intenso dolor que experimentó en recientes shows, la cumbiambera recibió autorización para cantar sentada en algunas presentaciones. “Era súper complicado y desesperante para un artista, porque has estado prácticamente toda tu vida en un escenario y de un momento a otro no te funciona la pierna”, relató. Hasta que recibió su reciente diagnóstico que la obliga tomar fuertes medidas como parte de su recuperación.

