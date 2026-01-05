HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carlos Vílchez se despide de Mario Hart tras anunciar su salida de 'Mande quien mande': "Gané un verdadero amigo"

El actor cómico dedicó un emotivo mensaje tras la salida de Mario Hart de 'Mande quien mande', destacando la amistad que formaron durante tres años en el programa.

Carlos Vílchez dedicó emotivo mensaje a Mario Hart tras su salida de 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/difusión
Carlos Vílchez dedicó emotivo mensaje a Mario Hart tras su salida de 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/difusión

Mario Hart se despidió del programa ‘Mande quien mande’ (MQM) con un conmovedor mensaje que generó la reacción de sus compañeros y seguidores. Tras tres años compartiendo la conducción del espacio de América TV junto con María Pía Copello y Carlos Vílchez, quien se despidió del exchico con una sentida dedicatoria.

A través de redes sociales, el popular personaje de ‘Carlota’ expresó el cariño y la amistad que nació durante su tiempo en el programa. “Amiguito de mi corazón. Sé que en el camino nos encontraremos… esto es parte de la TV… para mí lo más importante es que gané un verdadero amigo y me siento feliz por eso”, escribió el comediante.

Mensaje de Carlos Vílchez. Foto: captura/Instagram

Mensaje de Carlos Vílchez. Foto: captura/Instagram

El mensaje de Carlos Vílchez no pasó desapercibido y fue respondido por Mario Hart, quien agradeció el apoyo recibido durante su paso por el magazine. “¡Gracias por todos los consejos, pero sobre todo gracias por tu amistad! ¡Eres un crack y sé que te seguirá yendo bien en todo lo que hagas!”, escribió el exchico reality.

Asimismo, María Pía Copello, quien también se despidió recientemente del programa, se sumó a los mensajes de afecto. “Amigo de mi corazón, nos vamos a encontrar muy muy pronto! Estoy segura!”, le escribió, a lo que Hart respondió destacando lo mucho que valoró trabajar junto a ellos y el ambiente que se vivía en el set. “Realmente nos divertíamos mucho… el programa era una burbuja de risas y diversión en mi día a día”, expresó.

Por su parte, Mario Hart publicó un extenso mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, agradeciendo al público y al equipo de ‘Mande quien mande’ por el respaldo durante estos tres años. “Gracias también al público que nos acompañó todos los días con su cariño, su apoyo y su energía. Ustedes son la razón de todo”, señaló.

El exchico reality cerró esta etapa con palabras de gratitud y orgullo. “Cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que lo vivido aquí deja huella. Los caminos continúan, los sueños siguen y el cariño queda”, escribió, dejando en claro que su salida marca el inicio de nuevos proyectos.

