Espectáculos

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

La cantante de Corazón Serrano publicó un peculiar video que llamó la atención por el mensaje que dejó tras la reciente polémica entre Paco Bazán y la madre de su hija.

Susana Alvarado compartió un video cantando un tema de Eva Ayllón. Foto: composición LR/difusión
Susana Alvarado compartió un video cantando un tema de Eva Ayllón. Foto: composición LR/difusión

Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video en TikTok en el que aparece cantando el tema 'Nunca podrán', interpretado por Eva Ayllón. La publicación fue tomada por algunos usuarios como una indirecta tras las críticas que recibió la cumbiambera tras el conflicto de su novio Paco Bazán.

En los comentarios de su publicación se pueden leer mensajes de apoyo a su relación, como “Nunca podrán separarlos, siempre juntos”. Estas reacciones surgieron tras la reciente polémica que enfrenta el conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, luego de que su expareja Melissa Linares lo acusara de incumplir con la pensión de alimentos y de ser un padre ausente para su hija.

Susana Alvarado sorprende con indirecta tras polémica que enfrentó Paco Bazán.

La cantante de cumbia reapareció en TikTok interpretando, con evidente sentimiento, varias estrofas del conocido tema 'Nunca podrán', cuya letra habla sobre los rumores, las críticas externas y la fortaleza de una relación sentimental frente a terceros.

En el video, grabado mientras conducía, Susana Alvarado canta versos como “Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti” y “Por más que quieran separarnos, será difícil que lo logren”, frases que los seguidores interpretaron como una clara referencia a la situación que atraviesa su novio.

Paco Bazán descarta que dejó de ver a su hija por Susana Alvarado

Hace algunas semanas, el programa de Magaly Medina, Paco Bazán enfrentó directamente los comentarios de Melissa Linares, quien lo acusó de no cumplir con la pensión de alimentos y de no ser un padre presente. La conductora le consultó si su falta de contacto con su hija menor tendría relación con los viajes al norte para visitar a Susana Alvarado.

El exarquero negó rotundamente que su relación sentimental haya interferido con su rol de padre. “Yo no he dejado de ver a mi hija por ninguna razón personal ni sentimental. Amo a mis tres hijos, estoy pendiente de ellos y siempre busco su bienestar”, sostuvo el presentador. Asimismo, precisó que evita dar detalles por respeto a la menor involucrada.

El conductor también respondió a la versión que lo situaba fuera de Lima por motivos personales. “Magaly, yo no he salido de Lima. Detallar por qué motivos no pude coincidir con mi hija sería nuevamente exponer una situación que tiene que ver con una menor de edad”, afirmó.

