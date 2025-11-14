Kiara Lozano sorprendió con sus revelaciones durante su participación en el programa 'Edson pa' qué más', conducido por Edson Dávila. La reconocida cantante de Corazón Serrano acudió como invitada al podcast para compartir aspectos poco conocidos de su vida personal y artística, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Entre los temas abordados, uno de los más comentados fue su situación sentimental. La artista de 24 años, originaria de Tarapoto, aseguró que actualmente se encuentra soltera, aunque dejó claro que no está sola. Sus declaraciones se producen luego de varias semanas de especulaciones sobre un supuesto romance con Edwin Guerrero, dueño del grupo de cumbia, quien también estuvo presente en el set del carismático 'Giselo'.

Kiara Lozano confiesa que está soltera, pero no sola

Todo ocurrió en pleno programa 'Edson pa' qué más', luego de que Kiara Lozano cantara 'Heridas de amor', su primer tema con Corazón Serrano, y confesara que aún le faltaba mucho por llorar. Edson Dávila, ante esta situación, no dudó en lanzarle sin filtro la pregunta: "¿Estás solterita?". Sin titubear, la artista respondió: "Sí, soltera". Sin embargo, el conductor insistió en saber si tenía enamorado. Fue entonces que la cantante dejó una frase que encendió la curiosidad de todos: "Soltera, pero sola no".

Ante esa declaración, 'Giselo' reaccionó entre bromas llamándola "traviesa". Lejos de incomodarse, la integrante del grupo de cumbia reafirmó su postura con picardía: "Obvio, la sinceridad por delante. Tú sabes que la boa se camufla". Sus palabras no solo arrancaron risas en el set, sino que también aumentaron la intriga sobre su vida sentimental.

Los rumores de romance entre Kiara Lozano y Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano

Los rumores sobre un supuesto vínculo entre Kiara Lozano y Edwin Guerrero se intensificaron en mayo de 2025, luego de unos comentarios de Ana Lucía Urbina en TikTok. Aunque evitó dar respuestas directas, las palabras de la también integrante de Corazón Serrano fueron tomadas como indirectas, especialmente cuando respondió a la pregunta sobre si el dueño de la orquesta estaba con Lozano con un enigmático: "Él siempre me dice que no jajajaja... Ups".

La cantante también reaccionó con ironía al hashtag #BoaSinCódigos que comenzaron a escribir varios conectados a la transmisión (recordamos que Kiara se volvió viral con el baile de "como una boa" a inicios de ese año). Además, contó que su separación definitiva ocurrió en julio de 2024, tras la pérdida del bebé que esperaban y la aparición de una tercera persona, sin revelar nombres.

En medio de estas especulaciones, la tiktoker Alina Loja poco después aseguró en 'Magaly TV, la firme' que, durante su vínculo con el empresario en 2024, él le había negado cualquier romance con Kiara. Según sus palabras, Guerrero describió a la cantante como "humilde y cristiana" y recalcó que no existía una relación sentimental entre ellos.