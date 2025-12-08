HOYSuscripcion LR Focus

Lesly Águila preocupa a sus fans al revelar su delicado estado de salud: “Estoy a la espera de unos resultados”

Lesly Águila, cantante de Corazón Serrano, explicó que permanece alejada de los escenarios debido a un malestar que la obligó a realizarse una resonancia, mientras espera los resultados y guarda reposo.

Lesly Águila preocupa a los fans de Corazón Serrano Foto: Composición LR

Lesly Águila preocupó a sus seguidores tras revelar que atraviesa un delicado momento en su salud. La cantante de Corazón Serrano explicó que se encuentra alejada de los escenarios debido a un malestar que la viene afectando en los últimos días. La artista, de 30 años, señaló que presenta malestares y, por ello, debe someterse a una resonancia para descartar cualquier diagnóstico grave.

Mientras espera los resultados, Águila decidió mantenerse en reposo y alejada de la ajetreada vida artística. Como se recuerda, la cantante de cumbia ya había tenido que ausentarse de los conciertos meses atrás debido a problemas de salud, e incluso ha manifestado su intención de retirarse temporalmente para formar una familia.

PUEDES VER: Lesly Águila sorprende al revelar que iba a dejar Corazón Serrano para siempre por su deseo de tener un hijo: 'Me muero por ser mamá'

lr.pe

Lesly Águila preocupa a sus seguidores

Lesly Águila volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras publicar un comunicado donde explica los motivos de su ausencia en los escenarios. “Hola, mi gente linda. Estoy recibiendo muchos mensajes de ustedes preguntándome por mi ausencia en redes y en los escenarios. Me encuentro delicada de salud, estoy a la espera de unos resultados de una resonancia; esperemos que todo salga bien para seguir trabajando”, explicó.

Además, agradeció las muestras de cariño del público. “Gracias a cada uno de ustedes por sus muestras de apoyo y preocupación. Ya pronto retorno con más fuerza. Bendiciones a todos”, se lee en la historia publicada por la cantante de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Lesly Águila se emociona en concierto de Corazón Serrano en vivo tras recibir un regalo en homenaje a su fallecida abuelita

lr.pe

Lesly Águila sorprende al revelar que iba a dejar Corazón Serrano

Meses atrás, Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas de Corazón Serrano, conversó con Edson Dávila en el programa 'Edson pa’ qué más', donde dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida. La cantante de 31 años confesó que estuvo a punto de dejar la agrupación este 2025 para perseguir un sueño que guarda desde hace tiempo: convertirse en madre.

“Yo quería ser madre desde hace muchos años, pero como te comenté al principio del programa, me tocó puro infiel. A cualquier persona no le puedo dar un hijo. Yo me muero por ser mamá y, bueno, no tuve suerte. Pero nada, renové contrato con Corazón Serrano y así me quiero quedar”, expresó. Luego, entre risas, reveló que está considerando tomar medidas para preservar su fertilidad: “Tengo que congelar los óvulos porque ya estoy vieja”, declaró.

