María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
Espectáculos

Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, dio el anuncio en pleno concierto, desatando desconcierto entre los asistentes. 

Cielo Fernández y Lesly Águila tienen 19 y 32 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Cielo Fernández y Lesly Águila tienen 19 y 32 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.

Lesly Águila y Cielo Fernández, dos de las integrantes más populares de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, dieron positivo a Covid-19. Así lo dio a conocer el animador del grupo, Dani Daniel, antes de iniciar una presentación en Ayacucho.

Además, anunció que ambas cantantes se encuentran aisladas por recomendación médica, lo que explicó sus sorpresivas ausencias en el show. “Están llevando atención”, señaló Dani Daniel, lo que generó preocupación y tristeza entre los fans de la orquesta piurana presentes en el coliseo.

Lesly Águila preocupa a sus fans al revelar su delicado estado de salud: 'Estoy a la espera de unos resultados'

lr.pe

Corazón Serrano revela el estado de salud actual de Lesly Águila y Cielo Fernández

Durante el concierto en Ayacucho, Dani Daniel también informó sobre el estado de salud de Lesly Águila y Cielo Fernández, indicando que ambas se encuentran estables y descansando. “Ellas se están recuperando y necesitan unos días, a pedido del médico. Por eso no nos han podido acompañar el día de hoy. Las disculpas correspondientes del caso”, reveló el integrante del grupo.   

Por otra parte, este fue el anuncio que realizó el animador antes de iniciar el show en Ayacucho. “Nosotros somos una agrupación que está todos los días juntos. Son 28 días que estamos trabajando durante todo el mes. Pasamos diferentes exámenes rigurosos de salud, y justo Cielo y Lesly han salido positivos para Covid. Están llevando atención”, explicó, destacando que, pese a la ausencia de ambas, el resto de cantantes, como Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo, darán todo en el escenario.

Yrma Guerrero indignada tras desatinada pregunta de presentador ecuatoriano que incomodó a cantantes de Corazón Serrano: 'Una falta de respeto'

lr.pe

¿Qué dijeron Lesly Águila y Cielo Fernández tras ser diagnosticadas con Covid-19?

Lesly Águila compartió en sus historias de Instagram una imagen donde estaría presente en un centro avanzado de resonancia. Acompaño la foto con un emoji de carita triste y unas manos cruzadas en señal de oración.

Por su parte, Cielo Fernández no compartió nada referido a su positivo en Covid-19. Su última publicación fue un meme navideño que decía: “Mood de diciembre: si no me muevo, no gasto”, además de algunos videos suyos compartidos por su club de fans.  

