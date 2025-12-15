Durante la última edición del podcast 'La Linares', Lesly Águila sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre sus inicios en el mundo artístico. La cantante de Corazón Serrano, figura clave y emblemática de la agrupación desde hace más de 10 años, confesó que fue su padre quien la impulsó a cantar desde temprana edad. A los siete años, la intérprete de ‘Se me ha perdido un corazón’, soñaba con una vida sobre los escenarios, pero como bailarina.

"A mí me gustaba mucho bailar, o sea, me encantaba bailar. Y yo quería ser bailarina, así de las que se ponen sus ropas chiquitas. Yo quería ser una Agua Bella, moviendo las caderas”, recordó durante la entrevista con Verónica Linares, en compañía de Edwin e Irma Guerrero, hermanos fundadores de la agrupación catalogada como ‘Los reyes de la cumbia sanjuanera’.

Lesly Águila y su incursión al mundo musical

Águila contó que su padre, Reynaldi Águila, no tuvo la oportunidad de estudiar música de manera académica, aunque siempre demostró tener un gran oído musical. Cerca de los siete años, y casi por insistencia de su progenitor, empezó a cantar. Según la artista, en más de una ocasión entonaba canciones mientras realizaba las labores domésticas que su madre repartía entre los miembros de la familia. “Yo estaba barriendo y mi papá me dice: ‘Hijita, a ver, sigue la canción. Parece que te sale. Ah, no, tú vas a ser cantante’”, contó. Sin embargo, Lesly se mostraba incrédula y le respondía: “No papi, qué vergüenza”.

Notablemente conmovida, Águila reveló que la mayor frustración de su padre fue no haber podido aprender a tocar guitarra por falta de recursos. Con los años, su padre se comprometió en apoyarla en su camino musical pese a cualquier limitación. “Se iba al mercado a buscar discos de karaoke para que yo tuviera pistas musicales para ensayar”, narró la vocalista de Corazón Serrano. Además, recorría barrios cercanos a su vivienda consultando cuándo sería el aniversario de cada zona, con el fin de inscribirla en las presentaciones artísticas. “Él hacía el trato y yo no sabía nada”, recordó con una sonrisa.

Lesly Águila habla sobre el casting de Corazón Serrano

La cantante relató que, a los quince años, su padre la inscribió sin avisarle al casting de Corazón Serrano. “Yo ni sabía que me había inscrito. Me sacaron del colegio durante el recreo. Lloré porque no quería ir”, confesó. Su temor, explicó, se debía a que pensaba que las personas se burlarían de ella o le lanzarían tomates.

“Poco a poco fui ingresando al mundo del canto y hoy en día no puedo dejar de cantar, porque cantar es mi vida, ese mi mundo, es mi fuente de ingreso”, afirmó. Asimismo, confesó que gracias a su carrera ha logrado mejorar la calidad de vida de su familia y cumplir uno de sus mayores sueños: construirles una casa a sus padres.