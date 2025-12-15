HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Lesly Águila revela que su papá la inscribió al casting de Corazón Serrano sin avisarle: "A mi no me gustaba cantar"

Lesly Águila sorprendió al revelar que su padre la inscribió sin previo aviso al casting de Corazón Serrano, pese a que ella soñaba con ser bailarina, así lo reveló durante la última edición del podcast 'La Linares'.

Lesly Águila recuerda sus inicios en el canto Foto: Composición LR
Lesly Águila recuerda sus inicios en el canto Foto: Composición LR

Durante la última edición del podcast 'La Linares', Lesly Águila sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre sus inicios en el mundo artístico. La cantante de Corazón Serrano, figura clave y emblemática de la agrupación desde hace más de 10 años, confesó que fue su padre quien la impulsó a cantar desde temprana edad. A los siete años, la intérprete de ‘Se me ha perdido un corazón’, soñaba con una vida sobre los escenarios, pero como bailarina.

"A mí me gustaba mucho bailar, o sea, me encantaba bailar. Y yo quería ser bailarina, así de las que se ponen sus ropas chiquitas. Yo quería ser una Agua Bella, moviendo las caderas”, recordó durante la entrevista con Verónica Linares, en compañía de Edwin e Irma Guerrero, hermanos fundadores de la agrupación catalogada como ‘Los reyes de la cumbia sanjuanera’. 

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: 'Es parte de mi recuperación'

lr.pe

Lesly Águila y su incursión al mundo musical

Águila contó que su padre, Reynaldi Águila, no tuvo la oportunidad de estudiar música de manera académica, aunque siempre demostró tener un gran oído musical. Cerca de los siete años, y casi por insistencia de su progenitor, empezó a cantar. Según la artista, en más de una ocasión entonaba canciones mientras realizaba las labores domésticas que su madre repartía entre los miembros de la familia. “Yo estaba barriendo y mi papá me dice: ‘Hijita, a ver, sigue la canción. Parece que te sale. Ah, no, tú vas a ser cantante’”, contó. Sin embargo, Lesly se mostraba incrédula y le respondía: “No papi, qué vergüenza”. 

Notablemente conmovida, Águila reveló que la mayor frustración de su padre fue no haber podido aprender a tocar guitarra por falta de recursos. Con los años, su padre se comprometió en apoyarla en su camino musical pese a cualquier limitación. “Se iba al mercado a buscar discos de karaoke para que yo tuviera pistas musicales para ensayar”, narró la vocalista de Corazón Serrano. Además, recorría barrios cercanos a su vivienda consultando cuándo sería el aniversario de cada zona, con el fin de inscribirla en las presentaciones artísticas. “Él hacía el trato y yo no sabía nada”, recordó con una sonrisa.

PUEDES VER: Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: 'Están llevando atención'

lr.pe

Lesly Águila habla sobre el casting de Corazón Serrano

La cantante relató que, a los quince años, su padre la inscribió sin avisarle al casting de Corazón Serrano. “Yo ni sabía que me había inscrito. Me sacaron del colegio durante el recreo. Lloré porque no quería ir”, confesó. Su temor, explicó, se debía a que pensaba que las personas se burlarían de ella o le lanzarían tomates.

“Poco a poco fui ingresando al mundo del canto y hoy en día no puedo dejar de cantar, porque cantar es mi vida, ese mi mundo, es mi fuente de ingreso”, afirmó. Asimismo, confesó que gracias a su carrera ha logrado mejorar la calidad de vida de su familia y cumplir uno de sus mayores sueños: construirles una casa a sus padres.  

Notas relacionadas
Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

LEER MÁS
Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

Lesly Águila y Cielo Fernández dan positivo a Covid-19 y preocupan a los fans de Corazón Serrano: “Están llevando atención”

LEER MÁS
Lesly Águila preocupa a sus fans al revelar su delicado estado de salud: “Estoy a la espera de unos resultados”

Lesly Águila preocupa a sus fans al revelar su delicado estado de salud: “Estoy a la espera de unos resultados”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

LEER MÁS
Entradas Isabel Pantoja en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

Entradas Isabel Pantoja en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

LEER MÁS
‘Cachaza’ se luce en Cusco acompañada por los padres de su prometido, André Bankoff

‘Cachaza’ se luce en Cusco acompañada por los padres de su prometido, André Bankoff

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Espectáculos

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025