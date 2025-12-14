Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

Tilsa Lozano volvió a generar repercusión tras participar en la segunda parte de 'El valor de la verdad'. Durante la conversación con Beto Ortiz, la figura televisiva abordó pasajes inéditos de su relación con Jackson Mora, con quien estuvo casada, y recordó cómo inició el acercamiento entre ambos.

Según relató, cuando empezaron a frecuentarse, el deportista negó haber mantenido un vínculo sentimental con Olinda Castañeda. Esa versión, afirmó Tilsa, fue clave para que ella continuara saliendo con él, aunque con el paso del tiempo esa historia cambió por completo.

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora negó relación con Olinda Castañeda

La exconejita explicó que, en un inicio, ambos se veían solo como amigos. Sin embargo, una situación puntual encendió sus dudas cuando se encontraban en un restaurante y una mujer se acercó para consultarle si Jackson estaba enamorado de Olinda Castañeda.

Ante ese episodio, Tilsa decidió confrontarlo de inmediato. “No que nada que ver, que ella es una we…”, relató la exmodelo sobre la respuesta que recibió, dejando en claro que él descartó cualquier vínculo sentimental con la modelo.

Tilsa Lozano asegura que ya no cree la versión de Jackson Mora

Con el tiempo, la historia tomó otro rumbo. Tilsa contó que, pese a que Jackson reconoció después que había salido con Olinda durante seis meses, la situación escaló cuando la joven apareció públicamente exigiendo explicaciones y reclamando atención mediática.

“Él la negó a morir, la chica sale a hablar y él va donde ella donde supuestamente no estaban, pero las conversaciones estaban editadas”, sostuvo Lozano. Según explicó, la versión cambió tras la difusión de mensajes completos en televisión.

Tilsa Lozano admite que lo perdonó pese a la polémica

La exchica reality reconoció que, pese a todo lo ocurrido, decidió continuar la relación. “El papelón lo hice yo, que igual lo perdoné”, confesó, asumiendo su responsabilidad en esa etapa de su vida.

Finalmente, Tilsa señaló que cada uno siguió su propio camino. “La chica hizo su vida y yo seguí con él”, concluyó ante Beto Ortiz.