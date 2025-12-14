HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     
Espectáculos

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

Tilsa Lozano expuso un episodio poco conocido de su vínculo con el boxeador y dejó en evidencia una versión que hoy asegura ya no creer.

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

Tilsa Lozano volvió a generar repercusión tras participar en la segunda parte de 'El valor de la verdad'. Durante la conversación con Beto Ortiz, la figura televisiva abordó pasajes inéditos de su relación con Jackson Mora, con quien estuvo casada, y recordó cómo inició el acercamiento entre ambos.

Según relató, cuando empezaron a frecuentarse, el deportista negó haber mantenido un vínculo sentimental con Olinda Castañeda. Esa versión, afirmó Tilsa, fue clave para que ella continuara saliendo con él, aunque con el paso del tiempo esa historia cambió por completo.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: 'Próximo destino'

lr.pe

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora negó relación con Olinda Castañeda

La exconejita explicó que, en un inicio, ambos se veían solo como amigos. Sin embargo, una situación puntual encendió sus dudas cuando se encontraban en un restaurante y una mujer se acercó para consultarle si Jackson estaba enamorado de Olinda Castañeda.

Ante ese episodio, Tilsa decidió confrontarlo de inmediato. “No que nada que ver, que ella es una we…”, relató la exmodelo sobre la respuesta que recibió, dejando en claro que él descartó cualquier vínculo sentimental con la modelo.

PUEDES VER: Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: 'Se agarró la plata'

lr.pe

Tilsa Lozano asegura que ya no cree la versión de Jackson Mora

Con el tiempo, la historia tomó otro rumbo. Tilsa contó que, pese a que Jackson reconoció después que había salido con Olinda durante seis meses, la situación escaló cuando la joven apareció públicamente exigiendo explicaciones y reclamando atención mediática.

“Él la negó a morir, la chica sale a hablar y él va donde ella donde supuestamente no estaban, pero las conversaciones estaban editadas”, sostuvo Lozano. Según explicó, la versión cambió tras la difusión de mensajes completos en televisión.

Tilsa Lozano admite que lo perdonó pese a la polémica

La exchica reality reconoció que, pese a todo lo ocurrido, decidió continuar la relación. “El papelón lo hice yo, que igual lo perdoné”, confesó, asumiendo su responsabilidad en esa etapa de su vida.

Finalmente, Tilsa señaló que cada uno siguió su propio camino. “La chica hizo su vida y yo seguí con él”, concluyó ante Beto Ortiz.

Notas relacionadas
El valor de la verdad EN VIVO HOY: sigue aquí las confesiones de Tilsa Lozano en el sillón rojo

El valor de la verdad EN VIVO HOY: sigue aquí las confesiones de Tilsa Lozano en el sillón rojo

LEER MÁS
Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

LEER MÁS
Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El valor de la verdad EN VIVO HOY: Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora salió con Shirley Arica

El valor de la verdad EN VIVO HOY: Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora salió con Shirley Arica

LEER MÁS
Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica “No me dolió nada”

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica “No me dolió nada”

LEER MÁS
Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
Eliminan a Diego Bertie de ‘Yo soy’ e internautas expresan su molestia: “Me va doler toda la vida”

Eliminan a Diego Bertie de ‘Yo soy’ e internautas expresan su molestia: “Me va doler toda la vida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025