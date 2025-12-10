Jackson Mora le respondió a su exesposa Tilsa Lozano, luego de que la exvengadora revelara en el programa 'El valor de la verdad' que el boxeador mantiene una fuerte deuda económica con varios integrantes de su familia, incluido su padre. Además, la conductora aseguró que Mora tiene pendiente un compromiso relacionado con una camioneta.

El exdeportista se mostró afectado por las críticas vertidas por su exesposa en televisión nacional. Si bien no negó las declaraciones de Tilsa, detalló que los asuntos económicos pendientes con su exfamilia política están en proceso de solución. Pese al peso mediático de lo revelado por Lozano, Mora precisó que prefiero no compartir detalles sobre su vida personal.

Jackson Mora se pronuncia sobre presuntas deudas

Jackson Mora respondió a la exconejita de Playboy TV y aseguró en el programa'La noche habla', que conduce su exesposa: "Yo sí le guardo respeto a nuestro matrimonio. Nunca voy a hablar mal de Tilsa, aunque también tengo muchas cosas que contar", expresó en su defensa. "Me ha afectado un poco los comentarios que ha hecho Tilsa", añadió.

Respecto a los señalamientos sobre las deudas, Mora explicó que atraviesa un momento complicado en su vida personal, con problemas vinculados a un exsocio y otras personas implicadas en asuntos financieros. El boxeador no brindó detalles exactos sobre los acuerdos alcanzados con los familiares de Tilsa Lozano, pero señaló: "Los temas pendientes ya se están resolviendo".

Tilsa Lozano asegura que Jackson Mora le debe dinero a su familia

Ante la consulta de Ric La Torre, su compañero de conducción en 'La noche habla', sobre si Jackson Mora la estafó, Tilsa Lozano evitó acusar directamente a su exesposo de algún delito, pero afirmó que el boxeador mantiene deudas con más de un miembro de su círculo familiar. "Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. No voy a dar detalles de a quién, pero sí, efectivamente le debe plata a personas de mi familia, que lo viene 'pelotudeando' hace meses y meses", declaró.

Pero eso no es todo, Lozano confesó que Mora mantiene una deuda pendiente con la wedding planer que organizó su matrimonio, celebrado en noviembre de 2022. "La organizadora de la boda me mandó un mensaje, hace un tiempo atrás, diciéndome que él aún no terminaba de pagar el matrimonio", reveló ante la sorpresa de sus compañeros. Asimismo, afirmó que tuvo que asumir el pago de una camioneta que, según ella, Mora le había regalado, pero nunca llegó a abonar la cuota inicial.