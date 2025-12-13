El valor de la verdad de Tilsa Lozano en vivo: a qué hora y dónde ver la segunda parte de ‘EVDLV’ con Beto Ortiz

Tilsa Lozano regresa a 'El valor de la verdad' para protagonizar la esperada segunda parte de su participación, un espacio que vuelve a colocarla en el centro de la atención mediática. La emisión promete momentos de alta tensión, marcados por confesiones personales y cuestionamientos directos formulados por Beto Ortiz.

El avance del programa deja ver a una invitada firme en sus convicciones, especialmente en temas relacionados con la fidelidad y la transparencia emocional.

Tilsa enfrenta nuevas preguntas decisivas en ‘El valor de la verdad’

La segunda entrega del programa revive episodios sensibles de la vida sentimental de Tilsa Lozano. Su relación con Juan Manuel “Loco” Vargas vuelve a ser mencionada, recordando que el vínculo inició cuando él le aseguró estar separado, aunque nunca oficializaron su romance debido a su matrimonio vigente.

Uno de los momentos más comentados del adelanto ocurre cuando Beto Ortiz lanza una pregunta que promete marcar la noche: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”. La interrogante, relacionada con el padre de sus hijos, ha generado debate por la cercanía que ambos mantienen como padres.

Beto Ortiz confronta a Tilsa Lozano con temas de pareja

Durante otro pasaje del programa, el conductor cuestiona a la exmodelo con una frase directa: “¿Calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio?”. Ante ello, Tilsa responde con una frase que no pasó desapercibida: “Un plato de comida no se le niega a nadie”.

La respuesta provocó sorpresa en el set y reforzó el tono frontal que caracteriza esta nueva participación. La producción deja claro que las emociones, las decisiones pasadas y los vínculos actuales serán puestos a prueba sin filtros.

Preguntas que respondió Tilsa Lozano en la primera parte de ‘El valor de la verdad’

En la emisión inicial, Tilsa Lozano respondió nueve interrogantes que le permitieron avanzar en la competencia y ganar S/10.000. Estas fueron las preguntas:

¿Te arrepientes de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas? ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado? ¿Te quemaron el rostro con un cigarro? ¿Te corretearon a balazos? ¿Fue tu última relación sexual en febrero? ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay? ¿Sufriste ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos? ¿Te gustan los feos? ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas?

Tras superar el segundo nivel, la exmodelo confirmó que continuaría en competencia.

¿Dónde ver en vivo ‘El valor de la verdad’ con Tilsa Lozano?

El programa será transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales, permitiendo que el público no se pierda ningún detalle de esta segunda parte.

Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)

Claro TV: Canal 5 (SD y HD)

También estará disponible en vivo mediante el sitio oficial del canal y el canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.

Horario de transmisión de ‘EVDLV’ de Tilsa

El horario de emisión varía según la ubicación del espectador. Estos son los horarios confirmados:

Perú y Colombia: 10:00 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 12:00 a.m.

Cómo ver ‘El valor de la verdad’ desde el extranjero

Los peruanos que se encuentren fuera del país podrán seguir el programa a través de diversas plataformas digitales.