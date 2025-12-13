HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Espectáculos

El valor de la verdad de Tilsa Lozano, parte 2: a qué hora y donde ver sus confesiones

La exmodelo, Tilsa Lozano, vuelve al sillón rojo y enfrenta nuevas preguntas que prometen sacudir su presente y reabrir episodios del pasado.

El valor de la verdad de Tilsa Lozano en vivo: a qué hora y dónde ver la segunda parte de ‘EVDLV’ con Beto Ortiz
El valor de la verdad de Tilsa Lozano en vivo: a qué hora y dónde ver la segunda parte de ‘EVDLV’ con Beto Ortiz

Tilsa Lozano regresa a 'El valor de la verdad' para protagonizar la esperada segunda parte de su participación, un espacio que vuelve a colocarla en el centro de la atención mediática. La emisión promete momentos de alta tensión, marcados por confesiones personales y cuestionamientos directos formulados por Beto Ortiz.

El avance del programa deja ver a una invitada firme en sus convicciones, especialmente en temas relacionados con la fidelidad y la transparencia emocional.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tilsa Lozano ganó S/10.000 en la primera parte de 'El valor de la verdad': revive sus confesiones en el sillón rojo

lr.pe

Tilsa enfrenta nuevas preguntas decisivas en ‘El valor de la verdad’

La segunda entrega del programa revive episodios sensibles de la vida sentimental de Tilsa Lozano. Su relación con Juan Manuel “Loco” Vargas vuelve a ser mencionada, recordando que el vínculo inició cuando él le aseguró estar separado, aunque nunca oficializaron su romance debido a su matrimonio vigente.

Uno de los momentos más comentados del adelanto ocurre cuando Beto Ortiz lanza una pregunta que promete marcar la noche: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”. La interrogante, relacionada con el padre de sus hijos, ha generado debate por la cercanía que ambos mantienen como padres.

Beto Ortiz confronta a Tilsa Lozano con temas de pareja

Durante otro pasaje del programa, el conductor cuestiona a la exmodelo con una frase directa: “¿Calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio?”. Ante ello, Tilsa responde con una frase que no pasó desapercibida: “Un plato de comida no se le niega a nadie”.

La respuesta provocó sorpresa en el set y reforzó el tono frontal que caracteriza esta nueva participación. La producción deja claro que las emociones, las decisiones pasadas y los vínculos actuales serán puestos a prueba sin filtros.

Preguntas que respondió Tilsa Lozano en la primera parte de ‘El valor de la verdad’

En la emisión inicial, Tilsa Lozano respondió nueve interrogantes que le permitieron avanzar en la competencia y ganar S/10.000. Estas fueron las preguntas:

  1. ¿Te arrepientes de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas?
  2. ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?
  3. ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?
  4. ¿Te corretearon a balazos?
  5. ¿Fue tu última relación sexual en febrero?
  6. ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?
  7. ¿Sufriste ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?
  8. ¿Te gustan los feos?
  9. ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas?

Tras superar el segundo nivel, la exmodelo confirmó que continuaría en competencia.

¿Dónde ver en vivo ‘El valor de la verdad’ con Tilsa Lozano?

El programa será transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales, permitiendo que el público no se pierda ningún detalle de esta segunda parte.

  • Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)
  • Claro TV: Canal 5 (SD y HD)

También estará disponible en vivo mediante el sitio oficial del canal y el canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.

PUEDES VER: Papá de Tilsa Lozano se solidariza con la conductora tras enterarse de que fue víctima de agresión: 'La verdad que lo desconocía'

lr.pe

Horario de transmisión de ‘EVDLV’ de Tilsa

El horario de emisión varía según la ubicación del espectador. Estos son los horarios confirmados:

  • Perú y Colombia: 10:00 p.m.
  • Argentina, Chile y Uruguay: 12:00 a.m.

Cómo ver ‘El valor de la verdad’ desde el extranjero

Los peruanos que se encuentren fuera del país podrán seguir el programa a través de diversas plataformas digitales.

  • Redes sociales oficiales de Panamericana TV, con clips destacados.
  • Canal de YouTube del programa, con episodios completos y resúmenes.
  • Servicios de IPTV o streaming que retransmiten la señal en tiempo real.
Notas relacionadas
Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

LEER MÁS
Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

LEER MÁS
Hugo García tiene curiosa reacción al reencontrarse con su ex Alessia Rovegno en evento de Carolina Herrera

Hugo García tiene curiosa reacción al reencontrarse con su ex Alessia Rovegno en evento de Carolina Herrera

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Paco Bazán confirma que nunca existió amistad con Magaly Medina y asegura: “La buena onda se perdió”

Paco Bazán confirma que nunca existió amistad con Magaly Medina y asegura: “La buena onda se perdió”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025