Tilsa Lozano asegura que su exesposo Jackson Mora le debe dinero a miembros de su familia: "Lo viene 'pelotudeando' desde hace meses"

Tras 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano volvió a soltar serias revelaciones. Según contó, su exesposo Jackson Mora le debe dinero a sus familiares y tiene un compromiso con ella relacionado con una camioneta.

Jackson Mora y Tilsa Lozano se divorciaron en 2025.
Tilsa Lozano volvió a sacudir la farándula nacional con sus recientes declaraciones. Tras su comentada participación en 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz, donde habló de Juan Manuel Vargas y reveló aspectos de su vida personal, la conductora regresó con nuevas confesiones que han generado gran repercusión.

En su programa 'La noche habla', la presentadora de televisión aseguró que su exesposo Jackson Mora —de quien se divorció este 2025— mantiene deudas con miembros de su familia y que incluso existe un compromiso notarial para pagar una camioneta que figura a su nombre. La exmodelo no dudó en mostrarse tajante al exponer públicamente la situación, que, según ella, Mora "viene 'pelotudeando desde hace meses".

PUEDES VER: Tilsa Lozano ganó S/10.000 en la primera parte de 'El valor de la verdad': revive sus confesiones en el sillón rojo

Tilsa Lozano asegura que Jackson Mora le debe dinero a su familia

Todo comenzó cuando, durante el análisis de la participación de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad', Ric La Torre le preguntó a su compañera conductora si Jackson Mora la había estafado. La duda surgió luego de que se presentara una nota con declaraciones anteriores de la exmodelo, en las que afirmaba haber sido víctima de fraude en reiteradas ocasiones.

Ante esa situación, Tilsa evitó señalar directamente que su exesposo de algún delito, pero sí aseguró que él tiene deudas con más de un miembro de su círculo familiar. "Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. No voy a dar detalles de a quién, pero sí, efectivamente le debe plata a personas de mi familia, que lo viene 'pelotudeando' hace meses y meses", declaró.

PUEDES VER: Tilsa Lozano confiesa que tuvo una relación con Yaco Ezkenazi y revela cómo terminaron: Él sufrió más que yo

"Me 'enyucaron' la deuda": Tilsa Lozano habla sobre deuda de camioneta por parte de Jackson Mora

La conductora de televisión reveló que uno de los afectados por las deudas de Jackson Mora sería un primo suyo. "Todavía no le termina de pagar de un evento último que hicieron en Argentina", precisó.

En esa misma línea, Tilsa detalló otro conflicto relacionado con una camioneta, cuyo pago Mora no estaría cumpliendo y que ella ha tenido que asumir para evitar perder la propiedad. "Tiene un compromiso legal conmigo de terminar de pagar una camioneta que supuestamente habían dado una inicial, que nunca se dio. Vendieron mi carro para dar una inicial, pero nunca se pagó. Notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta; no las está pagando. Yo he tenido que cubrir la cuota para que no me embarguen la camioneta. O sea, me 'enyucaron' la deuda a mí porque fue un préstamo que se pidió cuando estábamos casados. Hay varias cositas por ahí", sentenció con firmeza.

