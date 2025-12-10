HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado reapareció en Oslo
María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

‘El valor de la verdad’ presentó el nuevo avance de lo que será la segunda parte de las inéditas confesiones de Tilsa Lozano en el sillón rojo.  

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más solidas de la televisión peruana. Foto: Panamericana TV.
Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más solidas de la televisión peruana. Foto: Panamericana TV.

‘El valor de la verdad’ presentó el avance de la segunda parte del programa, en la que Tilsa Lozano seguirá como protagonista en el sillón rojo. La exmodelo continuará sacando a la luz detalles inéditos sobre su relación clandestina con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, su exesposo Jackson Mora y el padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo.

Precisamente, una de las nuevas preguntas que más llamó la atención, y que sorprendió a la conductora de ‘La noche habla’ por su expresión, fue si aún ama a Miguel Hidalgo, con quien mantiene actualmente una excelente relación amical.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' 2025: todas las preguntas que respondió en el programa de Beto Ortiz

lr.pe

¿Tilsa Lozano todavía ama a Miguel Hidalgo?

“¿Amas a Miguelón?”, fue la pregunta que Beto Ortiz le hizo a Tilsa Lozano en el nuevo avance de ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, el adelanto no muestra la respuesta de la exmodelo, sino únicamente su sorpresa al escuchar la incómoda consulta.  

Cabe recordar que el domingo 7 de diciembre, Tilsa respondió solo 10 preguntas, y este fin de semana se completará el resto de las interrogantes. En una de ellas, la presentadora habló sobre ‘Miguelón’ y afirmó que fue el novio más guapo que tuvo, superando incluso a Juan Manuel Vargas y Jackson Mora.  

PUEDES VER: Tilsa Lozano ganó S/10.000 en la primera parte de 'El valor de la verdad': revive sus confesiones en el sillón rojo

lr.pe

¿Por qué terminó la relación entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo?

Tilsa Lozano y el comunicador Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más sólidas de la televisión peruana. Tanto así que la exmodelo tuvo dos hijos con el popular ‘Miguelón’.

Sin embargo, cuando la conductora estaba gestando a su segundo niño, su pareja fue ampayado bailando de manera coqueta con otra mujer. Aunque no se vio ningún beso ni algo más comprometedor, Tilsa decidió anunciar públicamente el fin de su relación en el 2018. Esa misma versión volvió a ratificarla en ‘EVDLV’

“No se le vio entrando a un telo, estaba bailando, pero lo que vi no me gustó. Vi el ampay y ahí quedó la relación. Para mí el ampay sí constituyó una infidelidad”, recordó.

Notas relacionadas
Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

LEER MÁS
Natalia Salas revela que una complicación de salud la obligó a postergar su cirugía tras diagnóstico de cáncer: "A esperar una nueva fecha"

Natalia Salas revela que una complicación de salud la obligó a postergar su cirugía tras diagnóstico de cáncer: "A esperar una nueva fecha"

LEER MÁS
'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: "Me desconozco"

'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: "Me desconozco"

LEER MÁS
Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

LEER MÁS
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025