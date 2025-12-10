Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más solidas de la televisión peruana. Foto: Panamericana TV.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más solidas de la televisión peruana. Foto: Panamericana TV.

‘El valor de la verdad’ presentó el avance de la segunda parte del programa, en la que Tilsa Lozano seguirá como protagonista en el sillón rojo. La exmodelo continuará sacando a la luz detalles inéditos sobre su relación clandestina con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, su exesposo Jackson Mora y el padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo.

Precisamente, una de las nuevas preguntas que más llamó la atención, y que sorprendió a la conductora de ‘La noche habla’ por su expresión, fue si aún ama a Miguel Hidalgo, con quien mantiene actualmente una excelente relación amical.

¿Tilsa Lozano todavía ama a Miguel Hidalgo?

“¿Amas a Miguelón?”, fue la pregunta que Beto Ortiz le hizo a Tilsa Lozano en el nuevo avance de ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, el adelanto no muestra la respuesta de la exmodelo, sino únicamente su sorpresa al escuchar la incómoda consulta.

Cabe recordar que el domingo 7 de diciembre, Tilsa respondió solo 10 preguntas, y este fin de semana se completará el resto de las interrogantes. En una de ellas, la presentadora habló sobre ‘Miguelón’ y afirmó que fue el novio más guapo que tuvo, superando incluso a Juan Manuel Vargas y Jackson Mora.

¿Por qué terminó la relación entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo?

Tilsa Lozano y el comunicador Miguel Hidalgo protagonizaron una de las relaciones más sólidas de la televisión peruana. Tanto así que la exmodelo tuvo dos hijos con el popular ‘Miguelón’.

Sin embargo, cuando la conductora estaba gestando a su segundo niño, su pareja fue ampayado bailando de manera coqueta con otra mujer. Aunque no se vio ningún beso ni algo más comprometedor, Tilsa decidió anunciar públicamente el fin de su relación en el 2018. Esa misma versión volvió a ratificarla en ‘EVDLV’

“No se le vio entrando a un telo, estaba bailando, pero lo que vi no me gustó. Vi el ampay y ahí quedó la relación. Para mí el ampay sí constituyó una infidelidad”, recordó.