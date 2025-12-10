Tilsa Lozano encendió la polémica al hacer nuevos señalamientos contra su exesposo Jackson Mora, de quien se divorció este 2025. | Foto: composición LR/YouTube/Willax

Tilsa Lozano encendió la polémica al hacer nuevos señalamientos contra su exesposo Jackson Mora, de quien se divorció este 2025. | Foto: composición LR/YouTube/Willax

Jackson Mora decidió responder a las recientes declaraciones de Tilsa Lozano. La presentadora, tras su paso por 'El valor de la verdad', sorprendió al afirmar en 'La noche habla' que su exesposo mantiene deudas no solo con sus familiares, sino también con la organizadora de su boda. Además, según dijo, él tiene un compromiso notarial por el pago de una camioneta que no ha cumplido y que ella se vio obligada a asumir.

Ante este escenario, el exboxeador recurrió al programa de Magaly Medina para dar su versión. En una captura de chat, el empresario deportivo lanzó una acusación directa contra una persona en particular. Además, conforme explicó la periodista de espectáculos, Mora les compartió una serie de vouchers con los que busca demostrar que ha seguido realizando pagos a su exesposa incluso después del divorcio.

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano hiciera revelación sobre sus presuntas deudas

El martes 9 de octubre, 'Magaly TV, la firme' difundió el avance de su edición nocturna. En el clip, Jackson Mora aparece enviando un mensaje en el que asegura: "Se agarró la plata y tengo las transferencias hechas con conversaciones", dejando entrever que cuenta con pruebas para respaldar su afirmación.

Si bien no se reveló la identidad de la persona a la que hacía referencia, sus declaraciones fueron suficientes para desatar una nueva controversia vinculada a su expareja Tilsa Lozano, de quien se divorció oficialmente este 2025 luego de tres años de matrimonio.

Magaly Medina asegura tener los vouchers de Jackson Mora

En ese contexto, Magaly Medina adelantó al inicio de su programa del 9 de diciembre todo lo que revelarían más adelante sobre la exesposa. "Ella salió a decir que Jackson Mora le debe un montón de plata, que no ha cumplido con ella, que no ha cumplido con las mensualidades del carro, que le debe al padre...En resumen, que Jackson Mora es un misio de aquellos. Él se defiende y nos ha mandado los vouchers de todo lo que la seguido depositando aún después del divorcio", aseguró.

Sin embargo, poco después la 'Urraca' comenzó una entrevista en vivo en la que se confrontaron Juan Ichazo y Johana Cubillas. Este comunicación terminó no solo generando el total rechazo de la periodista hacia la influencer, con quien terminó explotando en plena transmisión, sino que también evitó que se compartiera la nota sobre Mora y Tilsa. En ese sentido, esta información estará revelándose este miércoles 10 de diciembre.