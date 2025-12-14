Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', vive inesperado momento durante la revelación del género de su bebé en show en vivo
Durante el show en vivo, Ricardo Mendoza fue sorprendido por una broma de Jorge Luna en el preciso instante de la revelación del género de su primer bebé.
- María Pía Copello se quiebra al celebrar logro académico de su hija: “Ahora empieza una nueva etapa”
- Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"
Ricardo Mendoza protagonizó un inesperado y divertido momento durante la revelación del género de su primer bebé que tendrá con Katy Mosquera, evento que se realizó en pleno show en vivo el pasado 13 de diciembre en Costa 21. El comediante de 'Hablando huevadas' decidió compartir este acontecimiento personal con su público, convirtiendo el escenario en el lugar elegido para celebrar el baby shower.
El humorista estuvo acompañado de su inseparable amigo Jorge Luna, quien no dudó en hacer de las suyas durante el momento clave de la revelación. La revelación terminó convirtiéndose en una broma que sorprendió tanto a Ricardo Mendoza como a los asistentes.
TE RECOMENDAMOS
EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: ¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: 'Emocionado y agradecido con el de arriba'
Ricardo Mendoza se entera del género de su primer bebé con sorpresiva revelación
El popular 'Richavo' celebró la pronta llegada de su bebé con una gran fiesta que incluyó presentaciones musicales de reconocidas agrupaciones de cumbia y salsa como La Bella Luz, Hermanos Yaipén y Son Tentación.
El momento más esperado llegó cuando se inició la cuenta regresiva para la revelación del género. La dinámica era clara: confeti azul significaba que sería varón, mientras que el rosado indicaría que sería mujer. Sin embargo, para sorpresa de todos, el equipo del evento lanzó confeti rosado, haciendo creer al comediante que esperaba una niña.
PUEDES VER: Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: 'No podía tolerar ese tipo de situaciones'
La confusión duró solo unos segundos, ya que Jorge Luna aclaró rápidamente que se trataba de una broma y que, en realidad, el bebé es varón. Entre risas, Ricardo Mendoza reaccionó con humor ante el momento inesperado: “Los colores no tienen género”.
Aunque Katy Mosquera, pareja del comediante, no apareció en escena durante la revelación, el momento cerró con un abrazo entre Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sellando una noche de humor, música y emoción, que quedará como un recuerdo especial para el integrante de 'Hablando huevadas'.