Espectáculos

Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', vive inesperado momento durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

Durante el show en vivo, Ricardo Mendoza fue sorprendido por una broma de Jorge Luna en el preciso instante de la revelación del género de su primer bebé.

Ricardo Mendoza y su revelación de género de su primer bebé. Foto: composición LR/difusión
Ricardo Mendoza y su revelación de género de su primer bebé. Foto: composición LR/difusión

Ricardo Mendoza protagonizó un inesperado y divertido momento durante la revelación del género de su primer bebé que tendrá con Katy Mosquera, evento que se realizó en pleno show en vivo el pasado 13 de diciembre en Costa 21. El comediante de 'Hablando huevadas' decidió compartir este acontecimiento personal con su público, convirtiendo el escenario en el lugar elegido para celebrar el baby shower.

El humorista estuvo acompañado de su inseparable amigo Jorge Luna, quien no dudó en hacer de las suyas durante el momento clave de la revelación. La revelación terminó convirtiéndose en una broma que sorprendió tanto a Ricardo Mendoza como a los asistentes.

Ricardo Mendoza se entera del género de su primer bebé con sorpresiva revelación

El popular 'Richavo' celebró la pronta llegada de su bebé con una gran fiesta que incluyó presentaciones musicales de reconocidas agrupaciones de cumbia y salsa como La Bella Luz, Hermanos Yaipén y Son Tentación.

El momento más esperado llegó cuando se inició la cuenta regresiva para la revelación del género. La dinámica era clara: confeti azul significaba que sería varón, mientras que el rosado indicaría que sería mujer. Sin embargo, para sorpresa de todos, el equipo del evento lanzó confeti rosado, haciendo creer al comediante que esperaba una niña.

La confusión duró solo unos segundos, ya que Jorge Luna aclaró rápidamente que se trataba de una broma y que, en realidad, el bebé es varón. Entre risas, Ricardo Mendoza reaccionó con humor ante el momento inesperado: “Los colores no tienen género”.

Aunque Katy Mosquera, pareja del comediante, no apareció en escena durante la revelación, el momento cerró con un abrazo entre Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sellando una noche de humor, música y emoción, que quedará como un recuerdo especial para el integrante de 'Hablando huevadas'.

