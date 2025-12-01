Jorge y Ricardo se emocionan por joven que ganó S/100.000: participante sueña con estudiar Medicina.

HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Luna y Ricardo Mendoza lanzan nuevo programa y se emocionan por joven que ganó S/100.000: participante sueña con estudiar Medicina

Jorge Luna y Ricardo Mendoza vivieron una emotiva jornada en el concurso 'HH - 100 mil', donde un joven que confesó su deseo de estudiar en España logró llevarse el premio mayor tras superar intensos retos.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza vivieron un momento cargado de emoción durante el concurso 'HH - 100 mil', organizado para su programa 'No Somos TV'. La dupla no pudo ocultar su alegría al ver coronarse ganador a un joven participante que, tras superar una serie de exigentes y tensos desafíos, se llevó a casa el premio mayor de S/100.000.

Inspirado en la dinámica del 'Juego del Calamar', el certamen reunió a 100 competidores que, a lo largo de más de dos horas de competencia, fueron quedando fuera uno a uno. Finalmente, solo uno logró resistir hasta el final, convirtiéndose en el triunfador absoluto de esta intensa y comentada edición.

Joven gana S/100.000 en concurso de 'No Somos TV': Jorge y Ricardo se emocionan al ver su reacción

El concurso de retos fue todo un espectáculo, y en medio de la tensión, el joven que llevaba el número 77 se consagró como el gran ganador después de superar desafíos sorprendentes. Durante uno de los momentos más emotivos, al ser preguntado sobre qué haría si ganaba los S/100.000, el joven confesó que su sueño era viajar a España para estudiar Medicina, un objetivo que le dio aún más motivación para darlo todo.

El reto final fue un verdadero test de nervios, en el que los jugadores tuvieron que elegir entre cuatro maletas. Dos contenían S/50.000 cada una, mientras que las otras dos estaban vacías. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar las maletas antes de decidir cuál llevarían. Fue una jugada arriesgada, pero el joven con el número 77, con una intuición increíble, logró adivinar el movimiento correcto y quedarse con el premio mayor.

Este inesperado final no solo dejó a todos sorprendidos, sino que también hizo que los conductores de 'Hablando Huevadas', Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se emocionaran como nunca. Ver al joven jugador llevarse ese jugoso premio fue un momento épico para todos, ¡y sin duda se convirtió en el ganador de la noche!

