La noticia de que Ricardo Mendoza, uno de los comediantes más populares del país, se convertirá en padre ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Su pareja, Katya Mosquera, confirmó el embarazo y, junto al líder de 'Hablando huevadas', publicó las primeras imágenes de la ecografía, acompañadas del sonido de los latidos del corazón de su bebé, generando ternura y emoción entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mosquera expresó la felicidad que ambos sienten por este nuevo capítulo. En su mensaje, destacó lo mágico que resulta pensar en todo lo que ocurre dentro de ella mientras se forma una nueva vida. “Viene al mundo un bebé (…) y esta foto… es solo el avance, el previo, la promesa…”, escribió la futura madre.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

Ricardo Mendoza enternece las redes sociales

La publicación de Ricardo Mendoza rápidamente captó la atención del público. En ella, además de mostrar la ecografía, se escucha el latido del pequeño que ambos esperan con ansias. “Gracias por el amor y buena onda que estamos recibiendo. Nos ayuda, en serio, nos refresca y dan ganas de hacer las cosas bien. Te esperamos, aquí ya estamos contando las horas pa’ tu llegada!!”, escribió, dejando ver la emoción que embarga a la pareja.

"Viene al mundo un bebé. Lleno de atención y expectativa. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos", agregó.

Desde que Ricardo Mendoza hizo público el embarazo durante un espectáculo de Hablando Huevadas en Francia, las muestras de cariño no han cesado. Los fanáticos del comediante han llenado sus redes de felicitaciones, mensajes de apoyo y buenos deseos para la nueva etapa que enfrenta junto a su novia.

Ricardo Mendoza confirmó que tendrá a su primer hijo

En declaraciones pasadas brindadas a 'Magaly TV, la firme', Ricardo Mendoza no ocultó su entusiasmo por la llegada de su hijo. “Estoy contento, fuera de eso voy a ser papá. Bueno, ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él”, señaló el humorista, revelando también su compromiso con la familia que ha formado con Katya Mosquera.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Cabe recordar que a inicios de este año, el también actor sorprendió al pedirle matrimonio a su pareja. Aunque no se han dado detalles sobre la fecha exacta del enlace, dejó entrever que la boda podría adelantarse con motivo del embarazo, algo que mencionó en televisión nacional frente a las cámaras de Magaly Medina.