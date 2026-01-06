Magaly respondió a Paco Bazán luego que la acusara de no ser imparcial. | Podcast de Magaly - ATV - América

Magaly Medina no se quedó callada tras los comentarios de Paco Bazán sobre su supuesta parcialidad al tratar a María Pía Copello, a diferencia de lo que ocurrió con él, a quien sí cuestionó. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' señaló que la periodista “no mide con la misma vara” en ambos casos.

La popular comunicadora explicó que la situación con María Pía y Paolo Guerrero es distinta, ya que se trata de un vínculo laboral para su canal de streaming. Mientras que la salida de Bazán con Farfán implicó acercamiento personal que afectó su credibilidad frente a críticas públicas, el trabajo de María Pía no involucra amistad ni eventos sociales.

Magaly respondió a Paco Bazán, quien negó que tengan amistad.

¿Por qué Magaly Medina no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero?

El trato de María Pía con el futbolista fue estrictamente profesional, aclaró Medina, descartando cualquier relación de amistad con él. “Es muy difícil, no se puede ser juez y parte. Yo no tengo un doble discurso, mi discurso siempre es el mismo y con María Pía lo hablamos”, aseguró la conductora.

La periodista añadió que las decisiones laborales no afectan su postura crítica sobre el espectáculo o figuras públicas. "Tú puedes trabajar con alguien y no ser amigo, no lo lapidé porque sea mi amigo y se fuera con Farfán, no, a mí eso me interesó tres pepinos", recalcó.

¿Qué provocó el distanciamiento entre Magaly Medina y Paco Bazán?

La polémica entre Medina y Bazán se dio luego de la reunión del exarquero con Jefferson Farfán, lo que generó un quiebre público entre madrina y ahijado. La comunicadora criticó duramente el cambio de postura del conductor, señalando incoherencia y contradicciones con sus propias críticas previas.

Como se conoce, la relación de Magaly Medina con Farfán siempre ha sido conflictiva debido a problemas legales. En diversas ocasiones, el exfutbolista le ha enviado cartas notariales y la ha demandado.

¿Magaly Medina y María Pía siguen siendo amigas?

La aparición de Paolo Guerrero en el nuevo canal de María Pía no afectó su vínculo con Medina. La presentadora aclaró que ambas mantienen una relación cordial, a pesar del conflicto previo con el futbolista.

“María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, explicó Magaly.