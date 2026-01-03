Paco Bazán vuelve a sorprender al referirse a uno de los momentos más comentados de su vida personal: la vez que anunció públicamente que practicaba el celibato para salvar su matrimonio. Aquella declaración, que en su momento generó polémica, lo acompañó durante años y se convirtió en un tema recurrente incluso después de comenzar una relación con la cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado.

Hoy, en una etapa distinta, el conductor de 'El deportivo en otra cancha' reconoce su error al haberse expuesto. El exfutbolista admite que la decisión de recurrir a la abstinencia fue auténtica, pero que debió mantenerla en privado.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato

"Quizá al inicio estaba muy encendido con la fe y creo que abusé de decir algunas cosas", confesó Paco Bazán en diálogo con Carla Chevez, al recordar por qué decidió exponer un aspecto tan íntimo de su vida en aquel momento, cuando buscaba reconciliarse con Janice, su exesposa y madre de sus dos primeros hijos.

En esa línea, el exarquero admitió que, aunque su revelación fue cierta y no un invento como algunos insinuaban, se arrepiente de haberla compartido. "Es real, pero no debí hacerlo público", sostuvo, dejando claro que hoy diferencia entre lo que corresponde al ámbito personal y lo que puede estar en la exposición mediática.

Paco Bazán: "Nunca me había sentido mejor en mi vida"

A pesar de reconocer que se equivocó al hacer pública su decisión de practicar el celibato, Paco asegura que ese período marcó el mejor momento de su vida. "No debí decirlo. Fue un error. Creo que cuando uno hace las cosas, tiene que hacerlas para uno mismo y en silencio. Estaba como medio liberado, estaba sintiéndome bien, nunca me había sentido mejor en mi vida, conmigo mismo, que en el tiempo que he practicado", expresó la figura de ATV.

Más adelante, el exarquero destacó que su vida dio un giro decisivo en 2022, año en el que profundizó su vínculo con la fe y su relación con Dios. "Pero mi conversión es real; hubo un Paco hasta el 2022 y, después del dolor, de situaciones de duelo en mi vida que toqué fondo, hubo una conversión real", sentenció.