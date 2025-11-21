HOYSuscripcion LR Focus

Documental ‘Hablando huevadas de Perú Pa'l Mundo’, de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, debuta en el cine con salas llenas

El documental ‘Hablando huevadas de Perú Pa'l Mundo’, lanzado el 20 de noviembre, muestra momentos íntimos y los desafíos que enfrentaron Jorge Luna y Ricardo Mendoza como peruanos en la comedia internacional.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza presentan su documental ‘Hablando Huevadas de Perú Pa’l Mundo’, donde revelan el esfuerzo detrás de llenar el Madison Square Garden. Foto: difusión
Jorge Luna y Ricardo Mendoza presentan su documental 'Hablando Huevadas de Perú Pa'l Mundo', donde revelan el esfuerzo detrás de llenar el Madison Square Garden. Foto: difusión

Jorge Luna y Ricardo Mendoza no se duermen en sus laureles. Tras el exitoso 2025 que han tenido, los youtubers sorprendieron al lanzar su documental ‘Hablando Huevadas de Perú Pa’l Mundo’ en los cines peruanos, donde muestran el esfuerzo, la presión y los momentos íntimos que vivieron los peruanos antes de convertirse en los primeros comediantes hispanohablantes en llenar el Madison Square Garden.

El último jueves 20 de noviembre, ‘Hablando Huevadas de Perú Pa’l Mundo’ llegó a la cartelera nacional con decenas de funciones disponibles. Tal y como lo reportaron diversos influencers, varias salas de Cineplanet fueron llenadas por los seguidores de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes quisieron conocer lo que no se vio del histórico show en el famoso escenario internacional.

‘Hablando Huevadas de Perú Pa’l Mundo’ llegó a la pantalla grande

Desde el 19 de noviembre, fecha en que se realizó la avant premiere del primer documental de los creadores de Hablando Huevadas, el público puede ser testigo de la hazaña que Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron el 13 de septiembre de 2024, cuando llenaron el Madison Square Garden en Nueva York y se convirtieron en los primeros comediantes hispanohablantes en conseguirlo.

“No solo se cuenta cómo llenaron el Madison, cuenta todo lo que no se ve, las dudas, el miedo, las risas en camerinos y el peso de saber que dos peruanos estaban representando a millones. Queríamos que el público sienta que también estuvo ahí, caminando con ellos desde Lima hasta Nueva York”, manifestó Jaime Villarreal, productor del documental.

¿Cuál es la sinopsis de ‘Hablando Huevadas de Perú Pa’l Mundo’?

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.

La película también ofrece una mirada íntima al lado más personal de los comediantes, incluyendo la presencia de sus padres y el impacto que este logro tuvo en sus familias. Así, se convierte en el retrato del esfuerzo de dos peruanos que, a punta de trabajo y perseverancia, representan al país en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo y demuestran que los grandes sueños también están al alcance de todos.

Según Jorge Luna y Ricardo Mendoza, ‘Hablando Huevadas de Perú Pa'l Mundo’ promete emocionar al público que quiera conocer la verdadera historia detrás de esta hazaña peruana, un recorrido que celebra el talento, la determinación y el orgullo de llegar más lejos de lo que algún día imaginaron.

