Espectáculos

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Trate de pasar inadvertida"

¡Confirmado! Luego de varias especulaciones, Magaly Medina sorprendió al revelar que Ricardo Mendoza se convertirá padre con su novia Katya y expuso profundo deseo del cómico.

Ricardo Mendoza será papá. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Ricardo Mendoza será papá. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

El nombre de Ricardo Mendoza acaparó los titulares y las redes sociales luego de que, en pleno show de Hablando Huevadas desde la icónica Torre Eiffel en París, confirmara que será padre por primera vez. La inesperada revelación, realizada el pasado 20 de septiembre durante su gira por Europa, causó gran revuelo entre sus seguidores y medios digitales, convirtiendo al comediante en tendencia nacional. El anuncio, cargado de emoción, marcó un momento clave en la carrera y vida personal de Mendoza, quien hasta ahora había mantenido su relación sentimental y planes familiares bajo estricta reserva.

Ante esta noticia, Magaly Medina no tardó en pronunciarse. En una reciente entrevista para Trome, la conductora de espectáculos fue consultada sobre si le sorprendía el anuncio del comediante, a lo que respondió de forma tajante: “No tanto”, dejando en claro que el anuncio es algo real. Además, Magaly reveló detalles sobre la relación de Mendoza con el hijo de su pareja, arrojando más luz sobre la vida privada del humorista que ahora inicia una nueva etapa como futuro padre.

Ricardo Mendoza será papá, revela Magaly Medina

Durante la conversación con Trome, Magaly Medina confirmó la noticia del próximo debut de Ricardo Mendoza en la paternidad y brindó detalles inéditos sobre su entorno familiar. “Ricardo, cuando conoció al hijo de Katia, se convirtió en un padre increíble”, comentó la conductora, destacando el vínculo que el comediante desarrolló con el hijo de su actual pareja. Según Medina, este apego y la conexión natural entre ambos hicieron que la idea de ampliar la familia surgiera de forma espontánea. “Era natural que ellos desearan darle un hermanito”, acotó.

Además, la popular ‘Urraca’ reveló que recién tuvo la oportunidad de conocer en persona tanto a Ricardo como a Katia, dejando en claro que no tenía una relación cercana con la pareja hasta ese momento. “Los conocí a ambos recién ayer, jamás había hablado con ellos”, precisó. En el mismo encuentro, también tuvo la oportunidad de conocer a Melissa, la esposa de Jorge Luna, compañero de Mendoza en Hablando Huevadas.

El amoroso mensaje de Ricardo Mendoza a su pareja

Luego de confirmar públicamente que será padre por primera vez, Ricardo Mendoza compartió un emotivo gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. Desde París, el comediante posó junto a su pareja, Katya Mosquera, frente a la majestuosa Torre Eiffel, en una postal cargada de simbolismo y afecto. La imagen, inicialmente publicada por Katya y luego replicada por Mendoza en sus redes sociales, estuvo acompañada de una sola palabra: “Amores”.

El mensaje, aunque breve, fue suficiente para encender las redes sociales y alimentar las sospechas de un embarazo que ya venía siendo tema de conversación entre los fans más atentos del humorista. La publicación fue interpretada como una confirmación tácita de que Katya se encuentra en la dulce espera, lo que terminó por sellar una noticia que circulaba como rumor desde hace semanas.

