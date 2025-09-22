Magaly Medina cumplió su promesa y asistió al show que ofrecieron los integrantes de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, en la mítica Torre Eiffel de París, Francia. La popular ‘urraca’ acudió acompañada de su esposo Alfredo Zambrano y ambos se sentaron en primera fila para observar el espectáculo.

Al finalizar el evento, la figura de ATV se acercó a uno de los bastidores para felicitar personalmente a Richavo y Jorge. En ese momento, un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ sorprendió a Mendoza felicitándolo por la primicia del embarazo de su pareja, Katya Mosquera.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que el humorista aprovecharía la ocasión para lanzarle una singular broma al programa de la ‘urraca’ por ya no presentar los explosivos ampays de antes. “Sí, es porque tú ya no sacas nada, entonces teníamos que darte algo”, dijo Mendoza, muy sonriente, dando a entender que ahora son ellos quienes le generan contenido al programa de ATV.

¿Cuál fue la reacción de Magaly Medina tras la broma de Ricardo Mendoza?

Si bien Magaly Medina tomó con humor, al inicio, la broma de Ricardo Mendoza sobre su programa y soltó una fuerte carcajada, su semblante cambió después y se mostró seria, según se aprecian las imágenes. Tras ese peculiar momento, ‘Richavo’, quien será padre por primera vez, respondió a las preguntas del reportero de Magaly TV.

“Estoy muy contento, aunque ya soy papá, porque estoy hermosamente enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él: un Mendozita Mosquera”, declaró el humorista de 35 años.

Por su parte, cuando se le consultó a Jorge Luna, si aceptaría ser el padrino del hijo de su compañero, él desistió al considerar que sería más una conveniencia. “No, no creo. Si me elige sería por conveniencia y no lo veo real”, sostuvo en tono de broma el comediante.

¿Cuántos meses de embarazo tendría Katya Mosquera?

Según comentó la voz en off de ATV durante el informe sobre la visita de Magaly Medina al show de ‘Hablando Huevadas’ en Francia, Katya Mosquera tendría 4 meses de embarazo, un dato que la pareja trató de mantener en absoluta reserva.

La joven aclaró al programa de Magaly que se siente contenta por el bebé que está en camino y confesó que derramó algunas lágrimas cuando escuchó a Ricardo Mendoza compartir la noticia de su embarazo en pleno show.