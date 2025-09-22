HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Ricardo Mendoza sorprende al hacerle broma al programa de Magaly Medina y conductora tiene peculiar reacción: “Ya no sacas nada”

Ricardo Mendoza tuvo frente a frente a Magaly Medina al finalizar su show en Francia y no dudó en jugarle una broma con un comentario sobre su programa.

Magaly Medina cumplió su promesa y asistió al show de 'Hablando huevadas' en Francia. Foto: ATV.
Magaly Medina cumplió su promesa y asistió al show de 'Hablando huevadas' en Francia. Foto: ATV.

Magaly Medina cumplió su promesa y asistió al show que ofrecieron los integrantes de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, en la mítica Torre Eiffel de París, Francia. La popular ‘urraca’ acudió acompañada de su esposo Alfredo Zambrano y ambos se sentaron en primera fila para observar el espectáculo.

Al finalizar el evento, la figura de ATV se acercó a uno de los bastidores para felicitar personalmente a Richavo y Jorge. En ese momento, un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ sorprendió a Mendoza felicitándolo por la primicia del embarazo de su pareja, Katya Mosquera.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que el humorista aprovecharía la ocasión para lanzarle una singular broma al programa de la ‘urraca’ por ya no presentar los explosivos ampays de antes. “Sí, es porque tú ya no sacas nada, entonces teníamos que darte algo”, dijo Mendoza, muy sonriente, dando a entender que ahora son ellos quienes le generan contenido al programa de ATV.

PUEDES VER: Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: “Estamos formando una familia”

lr.pe

¿Cuál fue la reacción de Magaly Medina tras la broma de Ricardo Mendoza?

Si bien Magaly Medina tomó con humor, al inicio, la broma de Ricardo Mendoza sobre su programa y soltó una fuerte carcajada, su semblante cambió después y se mostró seria, según se aprecian las imágenes. Tras ese peculiar momento, ‘Richavo’, quien será padre por primera vez, respondió a las preguntas del reportero de Magaly TV.

“Estoy muy contento, aunque ya soy papá, porque estoy hermosamente enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él: un Mendozita Mosquera”, declaró el humorista de 35 años.

Por su parte, cuando se le consultó a Jorge Luna, si aceptaría ser el padrino del hijo de su compañero, él desistió al considerar que sería más una conveniencia. “No, no creo. Si me elige sería por conveniencia y no lo veo real”, sostuvo en tono de broma el comediante.

PUEDES VER: Magaly Medina causa furor al aparecer en show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en la Torre Eiffel

lr.pe

¿Cuántos meses de embarazo tendría Katya Mosquera?

Según comentó la voz en off de ATV durante el informe sobre la visita de Magaly Medina al show de ‘Hablando Huevadas’ en Francia, Katya Mosquera tendría 4 meses de embarazo, un dato que la pareja trató de mantener en absoluta reserva.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La joven aclaró al programa de Magaly que se siente contenta por el bebé que está en camino y confesó que derramó algunas lágrimas cuando escuchó a Ricardo Mendoza compartir la noticia de su embarazo en pleno show.

Notas relacionadas
Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: “Estamos formando una familia”

Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: “Estamos formando una familia”

LEER MÁS
Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Trate de pasar inadvertida"

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Trate de pasar inadvertida"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Paco Bazán viajó a Estados Unidos y sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

Paco Bazán viajó a Estados Unidos y sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y sueña con amistarse con él: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y sueña con amistarse con él: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

LEER MÁS
Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

LEER MÁS
Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Trate de pasar inadvertida"

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Trate de pasar inadvertida"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota