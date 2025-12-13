HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

La expareja del influencer gastronómico aseguró que la relación terminó debido a reiteradas infidelidades que el creador de contenido habría cometido durante sus seis años juntos.

Influencer de 'A comer' tuvo una relación de 6 años con su pareja. Foto: composición LR/difusión
Influencer de 'A comer' tuvo una relación de 6 años con su pareja. Foto: composición LR/difusión

Alexander Quesquén, creador de contenido conocido por el proyecto digital ‘A comer’, se encuentra en el centro de la polémica luego de que su expareja, la influencer gastronómica Camila Petite, lo acusara públicamente de haberle sido infiel durante su relación. La joven, a través de sus redes sociales, respondió de manera directa a los seguidores que le consultaban por el fin de su romance.

“La relación terminó por infidelidades reiteradas de su parte. Aun así, fue una relación de más de 6 años donde hubo apoyo mutuo, crecimiento y mucho cariño", escribió la influencer al responder al tiktoker Ric La Torre, luego de confirmar en redes sociales el engaño de su expareja ante el cuestionamiento de un usuario.

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones

La controversia se originó luego de que se difundiera un video en el que Camila Petite aparecía junto a un hombre que le dio un beso en la frente durante una grabación. El gesto no pasó desapercibido y despertó preguntas inmediatas sobre su relación con Alexander Quesquén, figura central del espacio digital ‘A comer’.

Ante los constantes comentarios, la influencer decidió aclarar la situación y aseguró que la relación había terminado tiempo atrás debido a reiteradas infidelidades. Posteriormente, Camila Petite se pronunció en un mensaje enviado al tiktoker Ric La Torre, en el que desmintió versiones que la señalaban como responsable de la ruptura.

“Mi comentario no fue una broma ni algo dicho a la ligera. Surgió porque empezaron a circular versiones falsas sobre mí: que yo había engañado, que dejé la relación por otra persona o que fui interesada (...) Decidí terminarla porque ya no podía tolerar ese tipo de situaciones, no porque yo estuviera con otra persona”, afirmó.

Camila Petite, expareja del influencer de 'a comer' revela cómo es su actual relación con él

Pese a las acusaciones, Camila Petite aclaró que actualmente mantiene una relación cordial y respetuosa con Alexander Quesquén en el ámbito profesional. Ambos continúan trabajando en el mismo rubro y apoyándose mutuamente en redes sociales, compartiendo y recomendando contenido.

“Hoy estamos en buenos términos. Seguimos apoyándonos profesionalmente y mantenemos una relación respetuosa y cordial”, explicó la influencer, dejando en claro que no existe un conflicto entre ellos y agregó: “No voy a mostrar pruebas ni exponer una herida personal como contenido. Mi intención fue únicamente aclarar información falsa sobre mí y poder seguir adelante con mi trabajo y mi vida en paz”.

