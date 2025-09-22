HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: “Estamos formando una familia”

Katya Mosquera, prometida de Ricardo Mendoza, expresó su felicidad luego de que el comediante anunciara en pleno show de 'Hablando huevadas' en París que se convertirá en padre.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera tendrán a su primer bebé. Foto: composición LR/ATV
Ricardo Mendoza y Katya Mosquera tendrán a su primer bebé. Foto: composición LR/ATV

La novia de Ricardo Mendoza, Katya Mosquera, rompió su silencio y habló por primera vez sobre la noticia que sorprendió a todos los seguidores del comediante. Desde Francia, la joven de 33 años expresó su felicidad al confirmar que está embarazada y aseguró: “Estamos formando una familia muy bonita”.

El anuncio se dio durante el espectáculo ‘Hablando huevadas’ en París, donde Ricardo Mendoza y Jorge Luna se presentaron en la icónica sala Gustave Eiffel el pasado sábado 20 de septiembre. En medio del show, el popular 'Richavo' reveló que se convertirá en padre, lo que generó sorpresa entre los asistentes y hasta la propia Magaly Medina, considerada “madrina” de los humoristas, quien también estuvo presente en el evento.

PUEDES VER: Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: 'Estábamos en problemas'

lr.pe

Katya Mosquera confirma que está embarazada de Ricardo Mendoza

En declaraciones a 'Magaly TV, la firme', Katya Mosquera se mostró emocionada por esta nueva etapa de su vida. La joven aseguró que tanto ella como su hijo —de una relación anterior— recibieron con alegría la noticia. “Yo me siento muy tranquila, muy contenta, estamos formando una familia muy bonita. Mi hijo lo quiere un montón, feliz también porque va a ser el hermano mayor”, señaló en el avance del programa que se emitirá el 22 de septiembre.

Cabe recordar que, a inicios de este año, Ricardo Mendoza le pidió matrimonio a Katya Mosquera, consolidando así una relación que ha sabido superar críticas y polémicas. Ahora, con la llegada de su primer bebé en común, el comediante de 'Hablando huevadas' deja atrás los escándalos para enfocarse en construir un hogar junto a su prometida.

PUEDES VER: Néstor Villanueva sorprende al confesar que le ofrecieron S/5.000 con insólita condición: 'No hay forma'

lr.pe

Ricardo Mendoza comparte emotivo mensaje tras revelarse que será padre

El comediante Ricardo Mendoza utilizó sus redes sociales para compartir la emoción del momento. En una historia de Instagram, reposteó una fotografía de su prometida Katya Mosquera y escribió una sola palabra que lo dijo todo: “Amores”.

Desde Francia, la pareja posó frente a la emblemática Torre Eiffel, fotografía que primero publicó Katya Mosquera y luego replicó Ricardo Mendoza. El detalle del mensaje en plural generó especulaciones que, poco después, se confirmaron como la noticia de su próxima paternidad.

