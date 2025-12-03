HOYSuscripcion LR Focus

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

Jorge Luna anunció que su plataforma de suscripción obtuvo dos reconocimientos oficiales de Guinness World Records. El logro marca un nuevo hito en su carrera digital y consolida el crecimiento de su comunidad.

Jorge Luna hace historia al recibir dos Récords Guinness Foto / Composición: LR

Jorge Luna sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram al anunciar que obtuvo dos Récords Guinness gracias a su plataforma de suscripción 'No hay sin suerte'. La celebridad de internet se mostró emocionado y agredió a Dios por alcanzar estos hitos que marcan un precedente en la industria digital de América Latina. Este nuevo logro se suma al de 'Hablando huevadas', que hizo historia al convertirse en el primer dúo cómico peruano en llenar el Madison Square Garden en Nueva York, en septiembre de 2024. 

Los reconocimientos fueron otorgados por Guinness World Récords tras un riguroso proceso de validación que incluyó adjudicación remota y supervisión notarial. Luego de ello, la página web de Luna recibió oficialmente dos galardones. La organización subrayó que ambos hitos reflejan la fortaleza de la comunidad digital que respalda al creador de contenido y la solidez de su plataforma. 

Jorge Luna y Ricardo Mendoza lanzan nuevo programa y se emocionan por joven que ganó S/100.000: participante sueña con estudiar Medicina

lr.pe

Jorge Luna recibe Récords Guinness

Jorge Luna obtuvo los Récords Guinness por:  mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, con un total de 14.116 personas conectadas simultáneamente el pasado 30 de octubre de 2025, y mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante una página de suscripción, alcanzando 5.156 premios otorgados entre sus usuarios.

“Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido”, expresó el creador en sus redes sociales. Luego añadió: "Emocionado y agradecido con el de arriba". 

Documental 'Hablando huevadas de Perú Pa'l Mundo', de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, debutó en el cine con salas llenas

lr.pe

Seguidores celebran el éxito de Jorge Luna

Las felicitaciones no tardaron en llegar. Miles de usuarios celebraron el logro del comediante con mensajes como: "Nuestro capibara de exportación más exitoso", "El patrón de los marrones", "Felicitaciones, eres un genio", "Larga vida al rey marrón", "Muchas felicidades Jorgito. Bien merecido", "Cuando las cosas se hacen con amor este es el resultado", “Jorgito, hermano, lo lograste. Felicidades”. 

Un Récord Guinness es la mejor marca registrada en una habilidad humana o en un logro del mundo natural, como el más rápido, el más grande o el más pesado. La organización, Guinness World Récords, recopila estos logros notables en un libro que publica anualmente. 

