Miguel Hidalgo declaró al programa ‘La Noche Habla’ luego de que Tilsa Lozano confesara que aún lo ama en ‘El Valor de la Verdad’. El empresario reconoció la importancia de la expareja como madre de sus hijos y manifestó su disposición a mantener una relación respetuosa y colaborativa.

“Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas”, afirmó el popular 'Miguelón'.

Tilsa Lozano confirma su amor por Miguel Hidalgo

Detrás de cámaras de ‘El Valor de la Verdad’, Tilsa Lozano respondió afirmativamente a la pregunta sobre si ama a Miguel Hidalgo y detalló el vínculo afectivo que mantienen pese a su separación. La expareja mantiene una comunicación constante basada en respeto y cuidado mutuo, especialmente por sus hijos.

“Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, indicó Tilsa, reafirmando su afecto y cercanía familiar.

Tilsa confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con 'Miguelón'

Tilsa Lozano impactó al público al confesar la etapa más complicada de su vida tras la ruptura con Miguel Hidalgo. La exmodelo reveló que atravesaba ansiedad y depresión, sintiendo que había perdido su entorno familiar y recurriendo a la medicación para sobrellevar la situación. En medio de ese momento delicado, la figura de Panamericana Televisión conoció a Jackson Mora.

Según Lozano, él logró brindarle tranquilidad, risas y seguridad, convirtiéndose en su refugio emocional. “Me refugié en él, él fue mi refugio… tanto así que dejé de medicarme cuando empecé esa relación”, comentó.