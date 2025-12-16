HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

El empresario que comparte hijos con Tilsa Lozano se pronunció tras las declaraciones de la exmodelo.

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: "Yo la quiero"
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo declaró al programa ‘La Noche Habla’ luego de que Tilsa Lozano confesara que aún lo ama en ‘El Valor de la Verdad’. El empresario reconoció la importancia de la expareja como madre de sus hijos y manifestó su disposición a mantener una relación respetuosa y colaborativa.

“Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas”, afirmó el popular 'Miguelón'.

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su 'pañuelo de lágrimas' tras ruptura con Miguel Hidalgo: 'Estaba ansiosa'

lr.pe

Tilsa Lozano confirma su amor por Miguel Hidalgo

Detrás de cámaras de ‘El Valor de la Verdad’, Tilsa Lozano respondió afirmativamente a la pregunta sobre si ama a Miguel Hidalgo y detalló el vínculo afectivo que mantienen pese a su separación. La expareja mantiene una comunicación constante basada en respeto y cuidado mutuo, especialmente por sus hijos.

“Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, indicó Tilsa, reafirmando su afecto y cercanía familiar.

Tilsa Lozano gana S/ 50.000 en 'El valor de la verdad' tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

lr.pe

Tilsa confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con 'Miguelón'

Tilsa Lozano impactó al público al confesar la etapa más complicada de su vida tras la ruptura con Miguel Hidalgo. La exmodelo reveló que atravesaba ansiedad y depresión, sintiendo que había perdido su entorno familiar y recurriendo a la medicación para sobrellevar la situación. En medio de ese momento delicado, la figura de Panamericana Televisión conoció a Jackson Mora.

Según Lozano, él logró brindarle tranquilidad, risas y seguridad, convirtiéndose en su refugio emocional. “Me refugié en él, él fue mi refugio… tanto así que dejé de medicarme cuando empecé esa relación”, comentó.

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su "pañuelo de lágrimas" tras ruptura con Miguel Hidalgo: "Estaba ansiosa"

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: “Estaba ansiosa”

Tilsa Lozano es sorprendida en 'EVDLV' con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano comparte el emotivo reencuentro de sus hijos tras estar separados: "Me decían que se extrañaban"

Tilsa Lozano comparte el emotivo reencuentro de sus hijos tras estar separados: "Me decían que se extrañaban"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: "Estuvo siete meses sin venir"

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: "No me dolió nada"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Entradas para Isabel Pantoja en Perú 2026: precios, fecha y cómo comprarlas en Teleticket

Entradas para Isabel Pantoja en Perú 2026: precios, fecha y cómo comprarlas en Teleticket

Christian Cueva sorprende al enviar inesperado saludo a Magaly en pleno escenario: "Saludos, tía. Dios te bendiga"

Christian Cueva sorprende al enviar inesperado saludo a Magaly en pleno escenario: “Saludos, tía. Dios te bendiga”

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

