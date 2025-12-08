Tilsa Lozano, durante uno de los momentos más fuertes y reveladores de su regreso a 'El valor de la verdad', contó que, a los 18 años, fue agredida brutalmente por un exnovio, quien le quemó la cara y los pies con un cigarro. Además, aquella noche - que calificó como una pesadilla - el sujeto, cuya identidad prefirió mantener en reserva, la amenazó con un cuchillo en la garganta. "Fue una noche de terror", reveló.

La presentadora de TV narró que, como un milagro, su madre apareció y la salvó de esa fatídica noche. Lozano relató que regresaba de su trabajo como mesera en una discoteca cuando encontró a su pareja bajo los efectos de las drogas. “Llegué y él parece que está drogado. Apenas yo cruzo la puerta me agarró a golpes. Me quemó la cara, me quemó los pies. Me puso un cuchillo en la garganta.”

Tilsa Lozano relata la noche de terror

La conductora de 'La noche habla' contó que su madre tuvo una especie de intuición. “Mi mamá tiene esa conexión conmigo. Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice, ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien.” Esa mañana, su progenitora irrumpió en la vivienda y la sacó del lugar pese al estado en que la encontró: “Me encontró quemada, los pies quemados, la cara quemada.”

Su amiga Camila, quien la acompañó en el temible sillón rojo, recordó que, al verla al día siguiente, "su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies.” Además, ambas aseguraron que nunca se imaginaron este tipo de comportamiento por parte del joven porque “era un tipo hippie, alegre”. Días después de la brutal agresión, descubrieron ciertos utensilios que las llevó a descifrar que el joven era consumidor de droga.

Tilsa Lozano reveló que su vida estuvo en peligro

"Me puse un cuchillo en la en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: 'Te voy a matar por puta'. Tilsa Lozano narró que años después lo volvió a ver. "Lo volví a ver, pero ya estaba como medio quemadito, loquito. Me acuerdo de que fui a Cuzco a trabajar con Mari Cris, con las anfitrionas, o sea, de vengadoras, y estábamos sentadas. Él creo que se volvió DJ".

"Un día está ahí comiendo en un restaurante, y veo a alguien escondido atrás de una reja, mirándome atrás de la ventana, y para mí fue como ver al diablo. O sea, ojo, yo sé que hay un montón de gente que lo quiere, sé que hay un montón de gente que cuando murió puso cosas hermosas de él, porque al final creo que todos tienen un lado oscuro y un lado bonito, pero yo conocí ese lado más oscuro. Y bueno, y después me enteré de su muerte, porque me enteré de su muerte por las noticias", narró.