Pamela Franco muestra en redes sociales el lujoso regalo que se dio para iniciar el 2026: “De mí para mí”
En plena agenda de presentaciones por el 'Tour Cervecero', Pamela mostró en sus historias de Instagram una agenda de la marca Gucci que decidió comprarse como regalo.
Pamela Franco comenzó el 2026 compartiendo un lujoso regalo a través de sus redes sociales. En un breve video, la cantante mostró un accesorio de la reconocida marca Gucci, acompañado de un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.
La intérprete de “Dime la verdad” precisó que el artículo no fue un obsequio de su pareja, Christian Cueva, sino una compra personal, descartando así cualquier especulación sobre el origen del accesorio.
Pamela Franco presume agenda Gucci
En las imágenes difundidas en sus historias de Instagram, Pamela Franco dejó ver una agenda Gucci con estampados florales y el logo de la marca en la tapa.
“Regalo de mí para mí. Empezamos 2026”, escribió la ex Alma Bella, mientras mostraba el interior de la agenda con páginas en blanco.
Según información disponible en la página oficial de la marca, el lujoso cuaderno tiene un valor de 195 euros, monto que equivale aproximadamente a S/ 770 en el mercado peruano. El accesorio forma parte de la línea de papelería de la casa italiana.
Enfocada en su carrera artística
Paralelamente, la cantante continúa activa en el ámbito profesional. En otras historias recientes, mostró que sigue realizando diversas presentaciones como parte del tour cervecero, con shows en distintos puntos del país.
Una de sus más recientes actuaciones se realizó en el club campestre Chepita Royal, donde interpretó temas de su repertorio, incluida su versión de “Primer amor”, recibiendo la respuesta del público asistente.
Asimismo, Pamela Franco viene interpretando en vivo su nuevo sencillo “El perro del hortelano”, una colaboración musical junto a Christian Cueva que forma parte de su actual repertorio en presentaciones.