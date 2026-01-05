La cantante aclaró que se trató de una compra personal para dar inicio al nuevo año. Foto: Composición LR

La cantante aclaró que se trató de una compra personal para dar inicio al nuevo año. Foto: Composición LR

Pamela Franco comenzó el 2026 compartiendo un lujoso regalo a través de sus redes sociales. En un breve video, la cantante mostró un accesorio de la reconocida marca Gucci, acompañado de un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

La intérprete de “Dime la verdad” precisó que el artículo no fue un obsequio de su pareja, Christian Cueva, sino una compra personal, descartando así cualquier especulación sobre el origen del accesorio.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Pamela Franco presume agenda Gucci

En las imágenes difundidas en sus historias de Instagram, Pamela Franco dejó ver una agenda Gucci con estampados florales y el logo de la marca en la tapa.

“Regalo de mí para mí. Empezamos 2026”, escribió la ex Alma Bella, mientras mostraba el interior de la agenda con páginas en blanco.

PUEDES VER Christian Cueva y Pamela Franco recrean el yape de 280 soles en su nuevo videoclip y las redes reaccionan

Según información disponible en la página oficial de la marca, el lujoso cuaderno tiene un valor de 195 euros, monto que equivale aproximadamente a S/ 770 en el mercado peruano. El accesorio forma parte de la línea de papelería de la casa italiana.

Enfocada en su carrera artística

Paralelamente, la cantante continúa activa en el ámbito profesional. En otras historias recientes, mostró que sigue realizando diversas presentaciones como parte del tour cervecero, con shows en distintos puntos del país.

Una de sus más recientes actuaciones se realizó en el club campestre Chepita Royal, donde interpretó temas de su repertorio, incluida su versión de “Primer amor”, recibiendo la respuesta del público asistente.

Asimismo, Pamela Franco viene interpretando en vivo su nuevo sencillo “El perro del hortelano”, una colaboración musical junto a Christian Cueva que forma parte de su actual repertorio en presentaciones.