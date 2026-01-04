HOYSuscripcion LR Focus

Nelly Rossinelli impacta al mostrar su departamento con ‘parque de diversiones’ para sus gatos y lujos que asombran

“Yo no me compro nada, todo es canje”, admitió Nelly Rossinelli, exjuez de ‘El gran chef famosos’, al mostrar el departamento donde vive con su esposo, hijos y mascotas.

Nelly Rossinelli presentó por primera vez su imponente departamento de dos pisos durante una entrevista para el pódcast de Shirley Arica. La exjuez del reality ‘El gran chef famosos’ deslumbró a la exchica reality al mostrar que, dentro del inmueble, cuenta con un verdadero ‘parque de diversiones’ diseñado exclusivamente para sus gatos.

Además, presentó otros lujos, como un jacuzzi, varias habitaciones, un huerto en la terraza donde cultiva diferentes especias para utilizarlas en sus recetas, un amplio clóset y electrodomésticos de última generación. “Yo no me compro nada, todo es canje”, afirmó la ‘mamá de los pericotitos’, luego de que la entrevistadora se mostrará sorprendida por la cantidad de ropa que tenía.

Nelly Rossinelli muestra su departamento de dos pisos y sorprende con sus lujos

Nelly Rossinelli, de 43 años, presentó a su esposo, hijos, mascotas y su dúplex, al que se mudó recientemente, a la modelo Shirley Arica, como parte del pódcast de esta última. Allí la chef sorprendió al exponer que cuenta con un ‘parque de diversiones’ para sus gatos, compuesto por placas de madera, de diversas formas, sujetas a la pared. “Hay presupuesto aquí”, expresó Arica al ver la excentricidad.

Luego, la figura de Latina mostró su amplia habitación, equipada con una cama de más de dos plazas, un televisor, un jacuzzi, una camiseta del club Universitario autografiada, su salón de maquillaje y una cama King size para su perrita. “Esa mascota duerme mejor que yo”, comentó la modelo, lo que generó las risas entre Rossinelli y su esposo.

Nelly Rossinelli afirma que no gasta dinero en ropa y que todo es canje

Dentro de su habitación, Nelly Rossinelli mostró un ambiente destinado exclusivamente a su clóset y al de su esposo. En ese espacio, quedó en shock al ver la gran cantidad de zapatos y prendas que posee la conductora de televisión. Sin embargo, ella se sinceró y reveló que no gasta dinero en ropa y que prefiere gastarlo en otras cosas.

“Yo no me compró nada, todo es canje. No soy mucho de comprar ropa ni carteras. Yo gasto en experiencias, viajes, salir a comer, etc”, declaró la exjuez de ‘El gran chef famosos’.

Al tratarse de un departamento de dos pisos, en el primero cuenta con una cocina donde realiza sus actividades del hogar, mientras que, en el segundo, tiene otra equipada con electrodomésticos de última generación, espacio que utiliza para grabar contenido para sus redes sociales. Además, en la huerta de su terraza siembra las especias que emplea en sus recetas.

