No inició bien el año. Tony Rosado comenzó el 2026 con un lamentable episodio. El intérprete de cumbia sufrió un accidente vehicular cuando se trasladaba hacia la ciudad de Camaná, en Arequipa, donde tenía programado un compromiso artístico.

El hecho ocurrió en plena ruta, lo que provocó un gran susto tanto para el artista como para las personas que lo acompañaban. A pesar de lo ocurrido, el cantante logró llegar a su destino y cumplir con la presentación pactada.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Tony Rosado sufre accidente automovilístico rumbo a Arequipa

La situación fue dada a conocer por su esposa, Susana Pacheco, quien compartió un video mediante las historias de su cuenta de Instagram. En las imágenes se aprecian los daños materiales que sufrió el vehículo en el que se desplazaba el artista.

Posteriormente, la publicación fue replicada por el propio Tony Rosado, donde se observa la parte delantera del automóvil visiblemente afectada, lo que evidenció la magnitud del impacto ocurrido durante el trayecto.

Esposa de Tony Rosado aclara su estado de salud tras el accidente

En el mismo mensaje, Susana Pacheco explicó que el cantante se encuentra estable, aunque presentó algunos golpes producto del incidente. Asimismo, resaltó la fortaleza física del intérprete, lo que le permitió continuar con sus actividades profesionales.

“Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga”, expresó la esposa del artista en sus redes sociales.

No es la primera vez que Tony Rosado enfrenta un accidente vehicular

Cabe recordar que, este no es el primer episodio similar en la vida del cantante. En el año 2014, la camioneta que conducía colisionó con la parte posterior de un camión en el caserío El Tabanco.

El hecho ocurrió en el distrito de El Tallán, en Piura, y también generó preocupación en su momento. Afortunadamente, en ambas ocasiones, el intérprete logró salir adelante sin consecuencias graves.