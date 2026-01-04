HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende al revelar la buena relación entre su hermano y Said Palao: “Ahora ni conmigo le gusta salir”

Durante su viaje a Londres, Alejandra Baigorria compartió un momento familiar que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Alejandra Baigorria expone la relación entre su hermano y Said Palao.

Alejandra Baigorria disfrutó de un viaje a Londres junto a su esposo, Said Palao, y su hermano, Sergio Baigorria. Durante su estadía, la modelo compartió un video en TikTok donde evidenció la cercanía que existe entre ambos hombres, sorprendiendo a sus seguidores.

El clip mostró a los protagonistas abriendo cajas de zapatillas mientras reían y bromeaban. La química entre ellos quedó en evidencia, generando un ambiente relajado y divertido durante la grabación.

Alejandra Baigorria expone la buena relación entre su hermano y Said Palao

“Pensé que sería increíble que se lleven bien!! Pero ahora ni conmigo le gusta salir de compras !! Jajajaja”, escribió la empresaria como descripción del video. Con este comentario, dejó ver su asombro y satisfacción por el vínculo cercano entre su esposo y Sergio Baigorria.

La publicación generó numerosas reacciones en redes. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Creo que tú te colaste al viaje de ellos”, “El Sergio es un amor de persona”, y “Sergio: fan de su relación”. Además, el propio hermano de Alejandra intervino: “Jajaja ya fuiste”.

Reacciones de los seguidores y repercusión en redes

Los internautas celebraron la complicidad entre los dos hombres, destacando la naturalidad y simpatía que demostraron en la grabación. Las interacciones reforzaron la percepción de que Alejandra mantiene un círculo familiar sólido y positivo.

La empresaria, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, aprovechó la oportunidad para generar contenido cercano y divertido, que combina humor y calidez familiar.

Alejandra Baigorria se luce en mercado histórico de Londres

Pocos días después de su visita a Suiza, donde manifestó su sorpresa por los altos precios, la empresaria recorrió Leadenhall Market, un emblemático mercado cubierto en el corazón de Londres. Destacó la arquitectura victoriana y la historia del lugar, reconocido además por aparecer en la saga de Harry Potter.

Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo”, comentó Alejandra mientras exploraba los puestos de restaurantes, cafés y pastelerías. La experiencia dejó ver su entusiasmo y su capacidad de disfrutar del viaje sin comparaciones económicas con otros destinos.

