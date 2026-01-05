Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

Sicarios dispararon al menos dieciséis veces contra las víctimas, quienes fallecieron al llegar a un hospital. Foto: Latina

Sicarios dispararon al menos dieciséis veces contra las víctimas, quienes fallecieron al llegar a un hospital. Foto: Latina

En la madrugada de este lunes 5 de enero, dos menores fueron asesinados a pocos metros de sus viviendas en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. en el jirón La Unión, cuando los adolescentes estaban sentados conversando en un muro.

Según información preliminar, las víctimas, de 15 y 17 años, fueron atacadas por sujetos armados que dispararon al menos 16 veces. Uno de los jóvenes intentó huir tras recibir los impactos, pero cayó tendido cerca de la zona. Ambos fueron trasladados al Hospital Canto Grande, donde llegaron sin signos vitales.

Adolescentes fueron asesinados mientras conversaban

Familiares de una de las víctimas señalaron que los agresores habrían llegado desde una zona aledaña y sorprendieron a los jóvenes por la espalda. Según declararon para Latina, desconocen algún conflicto previo que pudiera haber motivado el ataque.

En tanto, se conoció que el menor de 17 años trabajaba cargando mercadería en la zona del Mercado Central y, tras terminar su jornada, salió a conversar con su amigo. Uno de los jóvenes vivía a media cuadra del lugar del crimen, mientras que el otro, de nacionalidad venezolana, residía a pocas cuadras de la escena.

Autoridades avanzan con las investigaciones

Efectivos de la comisaría Santa Elizabeth llegaron al lugar para iniciar las diligencias, mientras que peritos de criminalística realizaron las pericias correspondientes.

Aunque existe una cámara de videovigilancia frente a la zona, la Policía informó que no estaría operativa al momento del ataque. De momento, continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables del doble homicidio.

