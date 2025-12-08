Papá de Tilsa Lozano conmueve al aconsejar a su hija tras enterarse que fue víctima de agresión: “Espero que haya aprendido”

Papá de Tilsa Lozano conmueve al aconsejar a su hija tras enterarse que fue víctima de agresión: “Espero que haya aprendido”

Tilsa Lozano estremeció al público durante su retorno a ‘El valor de la verdad’, al exponer un capítulo que mantuvo oculto por años. La conductora mencionó que, cuando tenía 18 años, fue atacada por un exnovio que le causó quemaduras en el rostro y en los pies con un cigarro. Afirmó que evitó revelar el nombre del agresor para proteger su privacidad, aunque definió esa experiencia como “una noche de terror”.

Durante esa confesión, también relató que el sujeto la amenazó con un cuchillo en la garganta, un momento que calificó como traumático. El testimonio sorprendió profundamente a Guillermo Lozano, quien escuchó la historia por primera vez y reaccionó desde el programa de Beto Ortiz.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Papá de Tilsa dedica conmovedoras palabras a su hija

El padre de la exmodelo expresó desconcierto al conocer la situación recién ahora. Al ser consultado por la situación que atravesó su hija, declaró:

“La verdad que lo desconocía… pienso que lo que ya está ya está,… que las personas inteligentes aprenden de sus errores y no tienen que echarle la culpa de sus errores, si echas la culpa de tu errores, no vas aprender nada. Y obviamente es algo que me desagrada y me acabo de enterar… ya está hecho y no se puede volver atrás… Espero que haya aprendido, que sí y que no en la vida”, afirmó con visible preocupación.

Tilsa Lozano revela la “noche de terror”

Tilsa recordó que su madre percibió algo extraño ese día. Contó que su progenitora llegó sin aviso y la encontró con quemaduras en distintas zonas del cuerpo. Asimismo, sostuvo que su mamá siempre tuvo una intuición especial. “Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien”, indicó.

Camila, su amiga cercana, la acompañó en el sillón rojo y recordó su impresión al verla al siguiente día: “Su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies”. Ambas aseguraron que nunca imaginaron un comportamiento violento en el joven porque “era un tipo hippie, alegre”. Sin embargo, días después hallaron utensilios que revelaron que consumía droga.

La vida de Tilsa Lozano corrió peligro

La conductora de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, también expuso que pudo perder la vida.“Me puso un cuchillo en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: ‘Te voy a matar por puta’”, reveló ante el público.

Años después, volvió a cruzarse con él. Según narró, lo vio en Cuzco cuando trabajaba con su grupo de anfitrionas. Señaló que su aspecto lucía deteriorado y que se escondió tras una reja para observarla desde lejos. Aquella imagen, dijo, la impactó de inmediato. Tiempo después, se enteró de su fallecimiento a través de las noticias.