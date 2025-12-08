HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     
Espectáculos

Papá de Tilsa Lozano conmueve al aconsejar a su hija tras enterarse que fue víctima de agresión: “Espero que haya aprendido”

El padre de Tilsa Lozano reaccionó con un mensaje firme y emotivo al descubrir el dramático episodio que la exmodelo enfrentó.

Papá de Tilsa Lozano conmueve al aconsejar a su hija tras enterarse que fue víctima de agresión: “Espero que haya aprendido”
Papá de Tilsa Lozano conmueve al aconsejar a su hija tras enterarse que fue víctima de agresión: “Espero que haya aprendido”

Tilsa Lozano estremeció al público durante su retorno a ‘El valor de la verdad’, al exponer un capítulo que mantuvo oculto por años. La conductora mencionó que, cuando tenía 18 años, fue atacada por un exnovio que le causó quemaduras en el rostro y en los pies con un cigarro. Afirmó que evitó revelar el nombre del agresor para proteger su privacidad, aunque definió esa experiencia como “una noche de terror”.

Durante esa confesión, también relató que el sujeto la amenazó con un cuchillo en la garganta, un momento que calificó como traumático. El testimonio sorprendió profundamente a Guillermo Lozano, quien escuchó la historia por primera vez y reaccionó desde el programa de Beto Ortiz.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

lr.pe

Papá de Tilsa dedica conmovedoras palabras a su hija

El padre de la exmodelo expresó desconcierto al conocer la situación recién ahora. Al ser consultado por la situación que atravesó su hija, declaró:

“La verdad que lo desconocía… pienso que lo que ya está ya está,… que las personas inteligentes aprenden de sus errores y no tienen que echarle la culpa de sus errores, si echas la culpa de tu errores, no vas aprender nada. Y obviamente es algo que me desagrada y me acabo de enterar… ya está hecho y no se puede volver atrás… Espero que haya aprendido, que sí y que no en la vida”, afirmó con visible preocupación.

Tilsa Lozano revela la “noche de terror”

Tilsa recordó que su madre percibió algo extraño ese día. Contó que su progenitora llegó sin aviso y la encontró con quemaduras en distintas zonas del cuerpo. Asimismo, sostuvo que su mamá siempre tuvo una intuición especial. “Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien”, indicó.

Camila, su amiga cercana, la acompañó en el sillón rojo y recordó su impresión al verla al siguiente día: “Su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies”. Ambas aseguraron que nunca imaginaron un comportamiento violento en el joven porque “era un tipo hippie, alegre”. Sin embargo, días después hallaron utensilios que revelaron que consumía droga.

PUEDES VER: Tilsa Lozano se quiebra al recordar un traumático episodio con su exnovio: "Fue una pesadilla"

lr.pe

La vida de Tilsa Lozano corrió peligro

La conductora de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, también expuso que pudo perder la vida.“Me puso un cuchillo en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: ‘Te voy a matar por puta’”, reveló ante el público.

Años después, volvió a cruzarse con él. Según narró, lo vio en Cuzco cuando trabajaba con su grupo de anfitrionas. Señaló que su aspecto lucía deteriorado y que se escondió tras una reja para observarla desde lejos. Aquella imagen, dijo, la impactó de inmediato. Tiempo después, se enteró de su fallecimiento a través de las noticias.

Notas relacionadas
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

LEER MÁS
Tilsa Lozano acumuló S/10.000 en 'El valor de la verdad': revive sus confesiones en el sillón rojo

Tilsa Lozano acumuló S/10.000 en 'El valor de la verdad': revive sus confesiones en el sillón rojo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano confiesa que tuvo una relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

Tilsa Lozano confiesa que tuvo una relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

LEER MÁS
Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

LEER MÁS
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

LEER MÁS
¿Qué preguntas respondió Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' el domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas respondió Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' el domingo 7 de diciembre?

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

Renuncia en Pronis por licitación hospitalaria: sindicato alerta irregularidades y SUMEC niega direccionamiento

MTC actualiza reglas para motociclistas: uso de visores polarizados y accesorios faciales autorizados

Espectáculos

Emanuel Noir, de Ke Personajes, protagoniza divertido momento con su imitador de ‘Yo Soy’ en el Vibra Perú 2025

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

César Acuña: APP cuenta con una deuda de casi 20 millones a su fundador y a la familia Acuña

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025