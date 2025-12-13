Las recientes declaraciones de Carlos Orozco sobre el canal digital de María Pía Copello y Samuel Dyer provocaron un fuerte cruce de palabras con Magaly Medina, generando un gran debate. La periodista respondió de manera directa a las sospechas planteadas por el streamer, quien insinuó que el proyecto podría estar relacionado con movimientos financieros cuestionables.

“¿Realmente quieres que el Perú ponga una lupa y averigüe cómo consiguió su dinero Samuel Dayer? ¿Eso es lo que le estás invitando al Perú?”, expresó Orozco, dejando entrever sus dudas sobre el canal de la figura de América Televisión.

Magaly Medina defiende a María Pía Copello

Frente a las acusaciones, la periodista salió en defensa de la influencer, destacando la calidad de su proyecto y la contratación de figuras como Daniela Darcourt y Peter Fajardo. Además, subrayó que la envidia de otros no debe empañar los logros de María Pía y su esposo.

“María Pía con su lanzamiento de streaming ha causado una revolución, porque es cierto, todos están envidiosos, porque ha venido a romper el mercado. Ya todos quisieran tener el capital de ella, porque el que puede, puede”, afirmó Medina.

Orozco critica a Magaly Medina

El creador de contenido también cuestionó la consistencia legal de la periodista, enumerando los juicios que ha perdido y criticando su llamado a indagar sobre el origen del dinero de Dyer. Para restarle gravedad al debate, recurrió al humor al mencionar la vida personal de Medina, incluida la afición de su esposo, Alfredo Zambrano.

“‘Cómo quisiera yo tener un esposo que me ponga mi canal’. Mala suerte, pues señora. A su esposo le gusta cantar, vestirse con pantalones apretados y salir allá a hacer la tuna. Y ese es su vacilón. Le hubiese buscado uno que ponga canales de streaming. Hay varios hoy día”, comentó Orozco con ironía.

El origen del enfrentamiento entre Magaly y Carlos Orozco

La polémica se desató el 11 de diciembre, tras la presentación de +QTV, cuando Orozco insinuó que el proyecto podría funcionar como una “lavandería” para blanquear dinero. Señaló que el canal formaría parte de un holding empresarial de María Pía Copello y Samuel Dyer, que agrupa varias empresas y genera sospechas por su estructura financiera.

“Este holding, que se presenta como dejar una huella en la felicidad de los peruanos, evidentemente es un holding con monedas, ¿no?”, apuntó el streamer, generando un intenso debate sobre la transparencia del proyecto digital.