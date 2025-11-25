HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Orozco critica el proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Es una payasada''

La propuesta del congresista Wilson Soto, que busca exigir títulos a influencers y streamers para expresarse en internet, ha provocado un intenso debate en distintos sectores.

Carlos Orozco critica la iniciativa del congresista Wilson Soto de querer restringir la creación de contenido digital mediante una ley que exigiría títulos profesionales o certificaciones oficiales a los streamers e influencers. | Foto: composición LR/Gobierno peruano/Ouke

La iniciativa presentada por el congresista Wilson Soto, que plantea exigir títulos profesionales o certificaciones oficiales a influencers y streamers para expresarse en internet, ha generado amplio debate en distintos sectores, especialmente entre los creadores de contenido, quienes han expresado su total rechazo. Por ello, Carlos Orozco se pronunció al respecto y criticó sin tapujos la propuesta impulsada por el partido político Acción Popular.

La crítica de Carlos Orozco a la iniciativa Wilson Soto

Carlos Orozco, conductor del programa digital Ouke, también habló sobre la iniciativa del congresista Wilson Soto. Mientras leía la propuesta palabra por palabra, dejó en claro su disconformidad por el enfoque restrictivo del proyecto.

“Para que una persona influencer hable sobre seguridad, su profesión tendría que estar vinculada directamente con ese ámbito. Entonces, ¿quiénes podrían realmente abordar ese tema? Tal vez policías o especialistas en la materia. Los demás, en teoría, no podrían decir absolutamente nada. Esto se prestaría a interpretaciones diversas y, en verdad, hay una trampa en esta ley que, en mi opinión, es una payasada”, señaló.

Al profundizar en el tema y mostrar el video en el que una periodista increpa al congresista, Carlos Orozco y sus compañeros de set tomaron con humor los argumentos que este intentó recurrir para defender su propuesta. Entre risas y expresiones de sorpresa, el conductor comentó que las respuestas del parlamentario parecían más improvisadas que fundamentadas, lo que, según él, evidenciaba un desconocimiento real sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y la dinámica informativa en internet.

La reacción de los usuarios tras oír la respuesta de Carlos Orozco

Tras la crítica de Carlos Orozco, los usuarios no tardaron en pronunciarse en redes sociales, especialmente en TikTok, donde dejaron opiniones divididas sobre el proyecto que impulsa Wilson Soto y el partido político Acción Popular, el cual propone exigir que los creadores de contenido cuenten con títulos profesionales o certificaciones oficiales para hablar en internet sobre temas como salud, educación, seguridad o patrimonio. Entre los mensajes más destacados están: ''En temas médicos o de salud, me parece sensato'', ''La roro le tocará hablar de farándula nada más, caballero…'', ''Personas sin título técnico o universitario que están prohibidas de votar'', ''Los congresistas son especialistas en nada, no deberían hablar'', ''Que eso le pidan a los políticos. ¡Congreso asqueroso y mafioso!''.

