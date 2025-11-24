En medio de un agitado panorama en el mundo del streaming peruano, Jefferson Farfán volvió a ser protagonista, esta vez fuera de las canchas. Durante la última emisión del programa 'Enfocados', el exfutbolista lanzó un mensaje directo a Carlos Orozco, director de 'La Roro Network', con quien mantiene una evidente tensión desde el reciente lanzamiento de Satélite+, su nueva apuesta digital.

La controversia se intensificó luego de que se anunciara a varios nombres vinculados a La Roro Network como parte del elenco del canal de Farfán. Esta situación incomodó a Orozco, quien mostró su disconformidad en su propio espacio digital. En respuesta, Farfán y su compañero Roberto Guizasola tomaron la delantera en su programa dominical, avivando el debate con una mezcla de humor y provocación.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Carlos Orozco?

Durante la transmisión del 23 de noviembre de 'Enfocados', Jefferson Farfán se dirigió públicamente a Carlos Orozco, en un tono aparentemente amistoso, pero con clara intención competitiva. El mensaje fue parte de una secuencia espontánea en la que también participó Roberto Guizasola.

“Quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que yo considero buena persona, Carlos Orozco. Tú sabes que nosotros tenemos que revolucionar todo lo que es stream. Yo estoy asado contigo, hermano. Yo quiero que tú compres un canal de televisión. Tú siempre has dicho, competir”, declaró el popular 'Cucurucho'.

Farfán, por su parte, sumó un comentario en la misma línea: “Somos competitivos, tú sabes, pero la gente se está arañando, no sé por qué. La gente se loquea, relájense, vamos a competir tranquilos”.

“¿Por qué no nos invita a su canal? Para subirle las vistas. Esperamos la invitación”, añadió la 'Foquita'.

¿Cuál fue la controversia entre Carlos Orozco y Jefferson Farfán?

Días atrás, durante la transmisión de 'Ouke', el creador de La Roro Network expresó su indignación por la aparición de varios de sus colaboradores en una presentación oficial del nuevo canal Satélite+, sin que estos, según dijo, estuvieran al tanto o hubieran firmado algún tipo de acuerdo.

“El problema viene cuando este lanzamiento me perjudica a mí directamente. Entonces, a mí en pleno programa ayer me llega esta presentación que rota en diversas agencias y agencias con las que nosotros trabajamos, que son agencias de medios y de marcas, me escriben a mí a decirme, ‘Oye, ¿cómo que se van los talentos que trabajan contigo?’ Y me muestran esto”, relató visiblemente incómodo.

Orozco se refería a la aparición de figuras como Daniel Marquina, Julio Peña y Pedro García, quienes actualmente integran La Roro Network, pero que aparecían como parte del nuevo proyecto de Farfán.

En respuesta a la filtración, Orozco contactó directamente a los involucrados. Según afirmó, todos negaron haber acordado su participación en Satélite+ y aseguraron no haber sido consultados previamente.

Finalmente, Carlos Orozco intentó desmarcar a Jefferson Farfán del incidente y atribuyó la responsabilidad a otros miembros del equipo.