Magaly Medina crítica a Christian Cueva por arremeter contra periodistas: “La falta de educación se le nota”

Magaly Medina expresó duras críticas contra Christian Cueva tras difundirse imágenes de su actitud frente a la prensa luego de un evento que ofreció junto a Pamela Franco en el distrito de San Martín de Porres. La conductora cuestionó la forma en que el futbolista respondió a un reportero del programa ‘Un día en el mall’ de Willax, señalando que su comportamiento fue inapropiado.

“Siempre tan grosero, tan patán. La falta de educación se le nota”, manifestó Medina al analizar el video emitido en su espacio televisivo. Asimismo, sostuvo que Cueva adopta un tono confrontacional al comunicarse con los medios. “Cree que porque maneja el lenguaje de la calle está siendo un gran comunicador y que los periodistas deben ser sus fans”, agregó.

Magaly Medina y el fuerte mensaje contra Christian Cueva por trato a periodistas

Desde su programa Magaly TV La Firme, la conductora cuestionó el comportamiento del jugador Christian Cueva y aseguró que este tipo de reacciones evidencian su forma de manejar la exposición mediática.

Para la presentadora, la actitud de ‘Aladino’ refleja una falta de autocrítica frente a sus propios actos. “Es tan desubicado. Miren cómo las personas no se percatan de las cosas que hacen mal, no hacen nunca una mea culpa. Siguen de lo más pedantes, sintiendo que son dueños de la verdad y que su actuar es el correcto”, expresó, remarcando que las figuras públicas deberían asumir una postura más respetuosa frente al trabajo periodístico.

Christian Cueva arremete contra periodistas

Christian Cueva llamó la atención por el tono con el que respondió a los distintos medios que lo abordaron mientras se encontraba junto a Pamela Franco. Durante el intercambio con la prensa, el futbolista dejó en claro su incomodidad y sostuvo que, pese a no ser habitual en él, estaba accediendo a declarar. Señaló que se encontraba tranquilo y en un buen momento personal, pero marcó un límite al indicar que no hablaría sobre temas relacionados con sus hijos, recordando además que ha sido objeto de cuestionamientos durante los últimos dos años.

El ambiente se tornó más tenso cuando Cueva se refirió directamente al programa 'Un día en el mall'. En ese momento, afirmó que prefiere expresarse con franqueza y cuestionó el trabajo periodístico, exhortando a que se investigue antes de emitir comentarios sobre su vida.