Magaly Medina confiesa qué le dijo a María Pía cuando se enteró que Paolo Guerrero será figura en su canal de YouTube

La presentadora de ATV, Magaly Medina, confirmó que sigue manteniendo una relación cercana con la conductora de América Televisión, María Pía Copello, pese a la presencia de Paolo Guerrero en el canal de YouTube que la influencer prepara junto a su esposo. La noticia llamó la atención debido al historial conflictivo entre la periodista y el futbolista.

Durante ‘Magaly TV La Firme’, la comunicadora explicó que su amiga actuó con transparencia al advertirle sobre la participación del delantero. Además, resaltó que la rivalidad con el jugador quedó en el pasado. “María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, expresó.

¿La amistad entre Magaly y María Pía sigue firme?

La periodista aclaró que comprende las decisiones profesionales de su amiga y que respeta cada una de sus apuestas empresariales. La conductora recordó que ambas manejan caminos distintos, por lo que no necesitan consultar movimientos económicos o estratégicos para mantener una relación sólida.

Magaly subrayó que respondió con total naturalidad al aviso. “Business son business”, afirmó, al destacar que el proyecto representa una inversión desarrollada con esfuerzo por la pareja de Copello. La presentadora insistió en que reconoce la dedicación que la influencer y su esposo pusieron en esta etapa.

Magaly Medina respalda el nuevo canal de María Pía

La figura de ATV aprovechó su espacio televisivo para enviar buenos deseos a la conductora de ‘Mande quien mande’. También respondió a quienes cuestionaron la elección de personajes para el nuevo formato digital. “María Pía es marketera, está rodeada de un equipo como Peter Fajardo, que es un productor creativo y han jalado personajes que dan de qué hablar”, enfatizó la comunicadora.

Asimismo, destacó la capacidad de Copello y su esposo para identificar oportunidades. Según explicó, la propuesta tiene una estructura sólida y un enfoque comercial claro. La comunicadora aseguró que el talento de su colega contribuye al impacto del futuro canal.

Magaly anuncia su propio proyecto digital

La presentadora sorprendió al mencionar que planea lanzar su propio espacio de contenido, aunque no en los próximos meses. La periodista señaló que requiere tiempo para concretar una apuesta de ese nivel, ya que desea crear un formato competitivo. Explicó que hoy mantiene un pódcast, pero no considera oportuno dar un salto inmediato al streaming.

Finalmente, compartió un comentario que dio que hablar en redes. “Me parece maravilloso. Si yo tuviera un esposo que me pudiera poner mi canal de YouTube, hace rato”, indicó entre risas. Aun así, aseguró que el próximo año presentará su proyecto digital con una estructura más amplia.